Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Цветная капуста — природный источник витаминов и минералов. Она помогает укрепить иммунитет, улучшает усвоение белков, стимулирует работу щитовидной железы. Рассказываем, как пожарить сытную и полезную цветную капусту с яйцом на сковороде.
Ингредиенты
- Цветная капуста — 500 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
Тщательно вымытую капусту разберите на небольшие соцветия.
Вскипятите подсоленную воду в кастрюле. Всыпьте в нее соцветия, еще раз вскипятите. Варите овощи 10 минут. Затем откиньте соцветия на дуршлаг и дайте им обсохнуть, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Хорошо разогрейте сковороду, растопите на ней масло. Выложите в масло капусту, жарьте 5 минут, осторожно перемешивая, до легкой румяности.
Разбейте яйца в небольшую миску, перемешайте до однородности желтков и белков, затем влейте к капусте.
Поставьте овощи на сильный огонь, старательно перемешайте ингредиенты, чтобы яйца быстро прожарились и стали напоминать болтунью.
Цветная капуста с яйцом на сковороде готова!
- Калорийность — 84 ккал на 100 г.
- Время приготовления — 25 минут.