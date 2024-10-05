Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде

Цветная капуста — природный источник витаминов и минералов. Она помогает укрепить иммунитет, улучшает усвоение белков, стимулирует работу щитовидной железы. Рассказываем, как пожарить сытную и полезную цветную капусту с яйцом на сковороде.

Ингредиенты

Цветная капуста — 500 г

Яйца куриные — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Тщательно вымытую капусту разберите на небольшие соцветия.

Вскипятите подсоленную воду в кастрюле. Всыпьте в нее соцветия, еще раз вскипятите. Варите овощи 10 минут. Затем откиньте соцветия на дуршлаг и дайте им обсохнуть, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Хорошо разогрейте сковороду, растопите на ней масло. Выложите в масло капусту, жарьте 5 минут, осторожно перемешивая, до легкой румяности.

Разбейте яйца в небольшую миску, перемешайте до однородности желтков и белков, затем влейте к капусте.

Поставьте овощи на сильный огонь, старательно перемешайте ингредиенты, чтобы яйца быстро прожарились и стали напоминать болтунью.

Цветная капуста с яйцом на сковороде готова!