«Сацебели» и «Сальса» отдыхают: рецепт икры из зеленых помидоров

Такую икру из зеленых помидоров можно готовить тазиками. Она съедается моментально и служит отличной заменой «Сальсе» и «Сацебели».

Для приготовления возьмите четыре килограмма помидоров, килограмм лука, столько же моркови, 0,5 кг сладкого перца, 300 г корня петрушки, стакан сахара, 20 горошков перца, пять лавровых листов, 10 гвоздик и 300–400 г растительного масла.

Все овощи и зелень вымойте. Зеленые помидоры и корень петрушки нарежьте кружочками, репчатые лук — кольцами, сладкий перец — соломкой, а морковь натрите на терке.

Овощи посолите, закройте крышкой и оставьте в теплом месте на 12 часов. Затем слейте рассол, добавьте сахар, черный перец, лаврушку, гвоздику и растительное масло.

Переложите овощи на сковороду и потушите при закрытой крышке на слабом огне. После этого разложите закуску по трехлитровым банкам, укутайте одеялом, держите до полного остывания.

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