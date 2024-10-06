Рецепт для похудения: салат с грудкой и помидорами

Легкий и питательный салат из куриной грудки и помидоров порадует тех, кто следит за своей фигурой. Он идеально подойдет для обеда или ужина и не навредит фигуре — всего 72 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 300 г куриной грудки, один помидор, 50 г укропа, луковицу, 150 мл йогурта, соль и перец по вкусу, столовую ложку лимонного сока.

Грудку отварите в подсоленной воде. Остудите и нарежьте кубиками. Помидоры нарежьте кубиками, мелко нарежьте укроп и очищенный лук. Смешайте все ингредиенты. Добавьте йогурт, посолите и поперчите. Для яркости вкуса добавьте лимонный сок. Блюдо готово!

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