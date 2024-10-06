Как выбрать качественное филе рыбы

Во-первых, следует смотреть на цвет мякоти. Она не должна быть кипельно белой. Если "идеальность" оттенка бросается в глаза, то можно предположить возможность специального отбеливания с помощью химических составов. Такая рыба будет горчить.

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Во-вторых, нужно отметить цвет корки. Если он желтый - значит, продукт неоднократно размораживали и замораживали.

После разморозки в домашних условиях мясо качественной рыбы должно быть мягким и плотным. Любой глянцевый блеск говорит о веществах, удерживающих влагу.

Считается, что минтай готовится очень быстро – буквально за 5–10 минут. Но чтобы гарантированно обезопасить себя от паразитов, если они присутствуют в рыбе, этого времени недостаточно. Варить рыбу нужно 15-20 минут с момента закипания, а жарить - минимум 20 минут.