Создана меняющая цвет упаковка для еды: она расскажет, испорчен ли продукт

Прорывная упаковка для еды, разработанная в Технологическом университете Наньян в Сингапуре, готова изменить сохранение продуктов, если верить ученым. Под руководством профессора Уильяма Чена команда создала пленку, которая не только защищает еду от внешнего воздействия, но и активно уничтожает вредные микробы, используя соединения, извлеченные из отработанных косточек авокадо.

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Эта пленка включает три ключевых вещества: катехин и хлорогеновую кислоту, известные своими антибактериальными свойствами, а также пигмент персорагин, который меняет цвет в ответ на изменения уровня pH, связанные с порчей продуктов. При применении к сырым креветкам пленка оставалась желтой, пока морепродукты были свежими, но становилась коричневой — указывая на порчу — за два дня до того, как сами креветки начали показывать признаки разложения.

Большая часть этой экологически чистой пленки изготовлена из крахмала, полученного из отработанных семян дуриана и джекфрута.

Сейчас ученые занялись масштабированием своей разработки.