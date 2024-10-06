Рецепт для похудения: творог с бананом

Нежный, полезный и вкусный творог с бананом для всей семьи. Диетическое угощение получается низкокалорийным и не вредит фигуре — всего 145 ккал на 100 г.

На две порции понадобится 300 г творога, два банана, чайная ложка меда, грамм ванилина, 50 г сметаны, горсть грецких орехов и 10 г готового песочного печенья.

Бананы очистите и размельчите с помощью блендера. Доведите их до состояния пюре. Добавьте творог и сметану. Если творог сухой, протрите его через сито. Сметану используйте любой жирности.

Блендером взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. По вкусу добавьте мед, сахар или другой подсластитель. Для разнообразия можно добавить грецкие орехи. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что идеальный перекус на каждый день — творожные бейглы. Блюдо имеет идеально сбалансированный вкус и просто незаменим на утреннем столе, а также не вредит фигуре — всего 214 ккал на 100 г.