Лучшие рецепты огурцов на зиму

Как заготовить на зиму огурцы? Делимся классическими и необычными рецептами популярной закуски на зиму. Попробуйте приготовить их со сладким перцем или горчицей, заготовить в малом объеме — в банке на 1 литр, очень быстро — всего за сутки. Собрали эти и другие рецепты огурцов в одну подборку. Попробуйте повторить:

Огурцы в литровой банке

Маринованные огурцы по-фински с горчицей

Маринованные огурцы за сутки

Маринованные огурцы со сладким перцем

Сладкие маринованные огурцы

Хрустящие маринованные огурцы в банке объемом 1 литр

Этот рецепт позволяет легко приготовить хрустящие огурцы в литровой банке. Способ пригодится, если у вас мало огурцов или остались только небольшие емкости.

Огурцы замачивают, а затем стерилизуют литровую банку. На дно выкладываются лавровый лист, укроп и листья смородины и вишни. Огурцы заливают кипятком на пару минут, затем сливают эту воду. Затем готовят маринад с солью, сахаром и уксусной эссенцией. Огурцы вновь заливают маринадом, закрывают и остужают.

Маринованные огурцы по-фински с горчицей

В этом рецепте огурцы маринуются финским методом с добавлением горчицы в зернах, что придает пикантный вкус. Огурцы предварительно замачивают в холодной воде, затем их нарезают на брусочки и помещают в банки. Маринад готовится из соли, сахара, лаврового листа и горчицы, после чего добавляют уксус. Огурцы проваривают в маринаде, заливают в банки и оставляют на ночь для пропитки. Хранят такую заготовку в прохладном месте.

Малосольные огурцы за сутки

Далее делимся очень быстрым рецептом заготовки на зиму. Огурцы замочить на два часа, срезать кончики. В кастрюлю укладываются огурцы с чесноком, зеленью и специями. Вода закипает, затем в нее добавляют соль, этим рассолом заливают огурцы. Все придавливают грузом и оставляют на сутки при комнатной температуре. Малосольные огурцы готовы через 24 часа и могут храниться в холодильнике или погребе.

Маринованные огурцы со сладким перцем

Этот рецепт поможет вам разнообразить классический вкус огурцов: просто добавьте в заготовку сладкий болгарский перец.

Огурцы маринуются вместе с болгарским перцем, чесноком, укропом и листьями вишни. Банку стерилизуют, выкладывают в нее овощи и заливают кипятком несколько раз. Каждый раз воду сливают в кастрюлю и кипятят еще раз. После третьего кипячения добавляют в маринад соль, сахар и уксус. Огурцы заливают горячим маринадом, закрывают крышкой, переворачивают и оставляют остывать. Заготовку можно хранить в прохладном месте, а огурцы получаются хрустящими и ароматными.

Сладкие маринованные огурцы

Сладкие огурцы — это оригинальный рецепт, где огурцы маринуются с добавлением большого количества сахара, который придает заготовке необычный сладковатый вкус.

В маринад входят сахар — целых 250 граммов, соль, уксус и листья смородины для аромата. Огурцы заливаются остывшим маринадом, затем стерилизуются в банках и закатываются. Такие огурцы можно хранить длительное время, а их вкус порадует любителей нестандартных кулинарных решений.

Мы поделились с вами лучшими рецептами огурцов на зиму: попробуйте приготовить эту замечательную закуску, используя один из приведенных методов.