Врач предупредила о вреде «корма для квадроберов»

На маркетплейсах появился новый продукт – «корм для квадроберов». Врач-диетолог НИКИ детства Московской области Анна Басова изучила состав продукта и дала свои рекомендации. Главный вывод: регулярное употребление такого продукта может представлять опасность.

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«Корм для квадроберов» стилизован под упаковки сухого корма для кошек и собак. В составе значатся: сахар, пальмовое или кокосовое масло, какао-порошок, кукуруза, патока и другие составляющие. В интервью «РИАМО» врач отметила, что в продукте не определено количество сахара, есть сахорозаменители и быстрые углеводы, нет клетчатки. Она указала, что как постоянная еда такой корм вреден всем. Если ребенок полностью здоров, можно дать 100-150 гр. в день в первой половине дня – как альтернатива сухому завтраку. Если же у ребенка есть эндокринные патологии, избыточный вес, ожирение – такая еда под запретом.