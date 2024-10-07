Пять рецептов вкусных завтраков

Размышляете, что приготовить на завтрак? Делимся интересными идеями: побалуйте себя популярной на Востоке шакшукой, турецкими оладьями из кабачков с паприкой, французским омлетом «Пуляр» и многим другим. Все эти рецепты мы собрали для вас в одной подборке. Выбирайте то, что приглянется вам больше всего:

Шакшука: необычная яичница на завтрак

Турецкие оладьи из кабачков с паприкой

Классические тонкие блинчики

Пышный омлет «Пуляр» как во Франции

ПП-сырники без сахара

Шакшука: популярная в Израиле и арабских странах яичница

Шакшука — это популярное блюдо в Израиле и арабских странах, представляющее собой яйца, приготовленные на томатно-овощной основе. Для ее приготовления нужно обжарить лук, болгарский и острый перец, затем добавить чеснок, специи, томаты и готовить до загустения. После этого в томатную смесь вбиваются яйца и доводятся до нужной степени прожарки. Блюдо подается горячим с зеленью, хлебом или питой.

ПП-сырники без сахара

Эти сырники готовятся из творога 5% жирности, одного крупного куриного яйца, ванилина и кусочков кураги. Курага заливается кипятком, затем нарезается. Белок взбивается до пены, смешивается с творожной массой и желтком, а затем добавляется курага. Тесто распределяют по формам и выпекают в духовке при 180 градусах около получаса. Блюдо низкокалорийное и подходит для правильного питания.

Тонкие блинчики по классическому рецепту

Это знакомое с детства блюдо готовится достаточно просто. Вот наш классический рецепт для приготовления идеальных блинчиков.

Яйца взбиваются с сахаром и солью, затем постепенно добавляется молоко и просеянная мука. Важно тщательно перемешивать, чтобы избежать комков. После добавления масла тесто жарят на разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны. Эти блинчики можно подавать с любой начинкой: вареньем, медом или сметаной.

Омлет «Пуляр» по-французски

В очередном рецепте вкусного завтрака вспомним о традициях французской кухни. Воздушный омлет «Пуляр» готовится следующим способом. Сначала отделяют белки от желтков. Белки взбивают с солью и лимонным соком до крепкой пены, а желтки смешивают со сливками. Первым делом на сковороде жарятся желтки, затем сверху выкладывается белковая масса. Готовят омлет на слабом огне 10–15 минут, пока белки не станут упругими. Омлет сворачивают и подают, как сэндвич, с овощами.

Оладьи из кабачков по-турецки с паприкой

Оладьи из кабачков по-турецки — это простое и вкусное блюдо, где тертые кабачки смешиваются с яйцом, луком, сыром (фетой или брынзой), мукой и паприкой. В смесь добавляют муку для густоты, затем формируют небольшие оладьи и обжаривают их до румяной корочки с обеих сторон. Подаются они горячими, обычно с соусом на основе йогурта или сметаны, что придаёт блюду свежесть. Эти оладьи — сытный и лёгкий вариант завтрака или перекуса.

Это были пять рецептов вкусных и разнообразных завтраков. Попробуйте приготовить все эти блюда у себя дома. Проверено: получится сытно.