Как приготовить свеклу без потери ее полезных свойств
При неправильной термической обработке, свекла может потерять значительную часть своих полезных свойств. "Рамблер" расскажет, как приготовить свеклу, сохранив ее питательную ценность.
Варка на пару
Один из лучших способов сохранить все витамины и микроэлементы свеклы — это готовить ее на пару. Паровая обработка минимизирует контакт овоща с водой, что предотвращает вымывание витаминов группы B и других водорастворимых элементов. Для приготовления на пару потребуется примерно 30-40 минут, в зависимости от размера корнеплода.
Совет: нарезайте свеклу крупными кусками или готовьте целиком, чтобы уменьшить площадь контакта с паром и сохранить цвет и питательные вещества.
Запекание в духовке
Запекание — это еще один способ приготовления свеклы, который сохраняет ее полезные свойства. При этом методе овощи запекаются в собственном соку, что позволяет сохранить витамин C и другие питательные вещества, которые могли бы быть утрачены при варке в воде. Свеклу можно запекать целиком в фольге или нарезанную на кусочки. Температура запекания должна быть в пределах 180-200°C, а время — около 40-60 минут.
Совет: не снимайте кожицу перед запеканием, чтобы свекла сохранила свой насыщенный вкус и полезные вещества.
Быстрая варка в кожуре
Если у вас нет возможности запечь или приготовить на пару, можно использовать метод быстрой варки в кожуре. Этот способ уменьшает контакт свеклы с водой и помогает сохранить больше полезных веществ. Важно не очищать свеклу перед варкой и класть ее в уже кипящую воду, чтобы сократить время готовки до 20-30 минут.
Совет: после варки свеклу можно быстро обдать холодной водой — это облегчит очистку и сохранит цвет.
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Маринование
Маринование свеклы — это не только способ сохранить овощ, но и прекрасный способ обогатить его дополнительными полезными свойствами. Для маринада используйте уксус или лимонный сок, которые помогают сохранить антиоксиданты и витамин C. Маринованная свекла хорошо хранится и её можно добавлять в салаты, что делает ее удобным продуктом для здорового питания.
Сырая свекла
Сырая свекла — это самый полезный способ её употребления. Она сохраняет максимум витаминов, клетчатки и антиоксидантов, которые могут разрушаться при термической обработке. Свеклу можно натереть на терке и использовать в салатах или делать из нее сок. Для лучшего усвоения питательных веществ, сырую свеклу можно сочетать с маслами, такими как оливковое или льняное.
Совет: сок из сырой свеклы лучше не употреблять в чистом виде, так как он может быть слишком концентрированным для желудка. Разводите его с морковным или яблочным соком для лучшего вкуса и мягкого воздействия на пищеварение.
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