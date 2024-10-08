Как приготовить свеклу без потери ее полезных свойств

При неправильной термической обработке, свекла может потерять значительную часть своих полезных свойств. "Рамблер" расскажет, как приготовить свеклу, сохранив ее питательную ценность.

© dreamstime.com

Варка на пару

Один из лучших способов сохранить все витамины и микроэлементы свеклы — это готовить ее на пару. Паровая обработка минимизирует контакт овоща с водой, что предотвращает вымывание витаминов группы B и других водорастворимых элементов. Для приготовления на пару потребуется примерно 30-40 минут, в зависимости от размера корнеплода.

Совет: нарезайте свеклу крупными кусками или готовьте целиком, чтобы уменьшить площадь контакта с паром и сохранить цвет и питательные вещества.

Запекание в духовке

Запекание — это еще один способ приготовления свеклы, который сохраняет ее полезные свойства. При этом методе овощи запекаются в собственном соку, что позволяет сохранить витамин C и другие питательные вещества, которые могли бы быть утрачены при варке в воде. Свеклу можно запекать целиком в фольге или нарезанную на кусочки. Температура запекания должна быть в пределах 180-200°C, а время — около 40-60 минут.

Совет: не снимайте кожицу перед запеканием, чтобы свекла сохранила свой насыщенный вкус и полезные вещества.

Быстрая варка в кожуре

Если у вас нет возможности запечь или приготовить на пару, можно использовать метод быстрой варки в кожуре. Этот способ уменьшает контакт свеклы с водой и помогает сохранить больше полезных веществ. Важно не очищать свеклу перед варкой и класть ее в уже кипящую воду, чтобы сократить время готовки до 20-30 минут.

Совет: после варки свеклу можно быстро обдать холодной водой — это облегчит очистку и сохранит цвет.

Квас и комбуча: польза ферментированных напитков

Маринование

Маринование свеклы — это не только способ сохранить овощ, но и прекрасный способ обогатить его дополнительными полезными свойствами. Для маринада используйте уксус или лимонный сок, которые помогают сохранить антиоксиданты и витамин C. Маринованная свекла хорошо хранится и её можно добавлять в салаты, что делает ее удобным продуктом для здорового питания.

Сырая свекла

Сырая свекла — это самый полезный способ её употребления. Она сохраняет максимум витаминов, клетчатки и антиоксидантов, которые могут разрушаться при термической обработке. Свеклу можно натереть на терке и использовать в салатах или делать из нее сок. Для лучшего усвоения питательных веществ, сырую свеклу можно сочетать с маслами, такими как оливковое или льняное.

Совет: сок из сырой свеклы лучше не употреблять в чистом виде, так как он может быть слишком концентрированным для желудка. Разводите его с морковным или яблочным соком для лучшего вкуса и мягкого воздействия на пищеварение.

Ранее мы писали о пользе древних зерновых культур.