Рецепт для похудения: мидии в томатном соусе

Изысканные тушеные мидии в томатном соусе отлично подойдут для торжественного случая. Блюдо поразит необычным вкусом и не навредит фигуре — всего 79 ккал на 100 г

На восемь порций возьмите 800 г мидий в ракушках, две столовые ложки оливкового масла, два зубчика чеснока, 6 г тимьяна и чабреца, две столовые ложки белого вина, 500 г помидоров, две чайные ложки яблочного уксуса, 0,5 чайной ложки красного молотого перца, 2 г зеленого лука и морскую соль по вкусу.

Мидии заранее промойте. В казан налейте масло, добавьте чеснок и тимьян, прогрейте несколько минут помешивая. Добавьте мидии, налейте вино и тушите несколько минут на медленном огне. Мидии должны раскрыться. Если какие-то не раскрылись через восемь минут, выбросьте их.

Раскрывшиеся моллюски извлеките из казана, положите в отдельную миску и остудите. Далее очистите их от раковин, но оставьте половину раковин.

Достаньте из казана чеснок и тимьян, добавьте помидоры с соком, красный перец, яблочный уксус и немного соли. Медленно варите все, помешивая в течение 15 минут.

В этот соус добавьте мидии и потушите около 1,5 минуты. Для сервировки положите по мидии в раковину и залейте соусом. Сверху украсьте зеленым луком. Блюдо готово!

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