Женщины часто выбирают кофе вместо завтрака

Мужчины по утрам предпочитают то, что осталось в холодильнике.

Среди респондентов моложе 34 лет 20% пропускают первый приём пищи в рабочие дни. Такие результаты исследования сервиса Superjob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

3 из 10 человек (29%) выбирают кашу. 28% опрошенных едят яичницу, омлет или варёные яйца. Каждый четвёртый перекусывает бутербродом. 13% утром доедают то, что есть в холодильнике. 13% ограничиваются чашкой кофе, 12% — чашкой чая. Творог на завтрак предпочитают 9% опрошенных, йогурт — 5%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт.

В исследовании приняли участие 1600 экономически активных граждан РФ старше 18 лет.