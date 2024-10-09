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Пять рецептов согревающих напитков с имбирем

Имбирь не только придает напиткам пряный вкус, но и обладает мощными целебными свойствами. "Рамблер" поделится рецептами, которые не только согреют, но и поддержат здоровье в осенне-зимний период.

Пять рецептов согревающих напитков с имбирем
© dreamstime.com

1. Имбирный чай с лимоном и медом

Ингредиенты:

  • 2 см свежего корня имбиря
  • 1 литр воды
  • 1 лимон
  • 2-3 столовые ложки меда

Приготовление:

  1. Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками.
  2. Вскипятите воду и добавьте в нее имбирь.
  3. Варите на слабом огне 10-15 минут, затем дайте настояться еще пять минут.
  4. Процедите напиток, добавьте сок лимона и мед по вкусу.

2. Имбирный латте с корицей

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока (или растительного аналога)
  • 1 см корня имбиря
  • 1 палочка корицы (или 1/2 чайной ложки молотой)
  • 1 чайная ложка меда или сиропа агавы

Приготовление:

  1. Натрите имбирь на мелкой терке.
  2. Нагрейте молоко на среднем огне, добавив имбирь и корицу.
  3. Доведите до кипения и уберите с огня. Оставьте напиток настояться на пять минут.
  4. Процедите через сито и добавьте мед или сироп агавы.

3. Имбирный сбитень

Ингредиенты:

  • 1 литр воды
  • 50 г меда
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • 3 гвоздики
  • 1 лавровый лист

Приготовление:

  1. Вскипятите воду, добавьте все специи и варите на слабом огне десять минут.
  2. Снимите с огня, добавьте мед и тщательно перемешайте.
  3. Дайте напитку настояться десять минут и процедите перед подачей.

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4. Имбирный яблочный сидр

Ингредиенты:

  • 1 литр яблочного сока
  • 1 см свежего имбиря
  • 1 палочка корицы
  • 1 звездочка аниса
  • 1 апельсин (для подачи)

Приготовление:

  1. Натрите имбирь на терке.
  2. Нагрейте яблочный сок на среднем огне, добавив имбирь, корицу и анис.
  3. Варите 10-15 минут на медленном огне.
  4. Разлейте напиток по чашкам и добавьте по кружку апельсина в каждую.

5. Имбирный горячий шоколад

Ингредиенты:

  • 2 стакана молока
  • 100 г горького шоколада
  • 1 см имбиря
  • щепотка кайенского перца (по желанию)
  • взбитые сливки для подачи

Приготовление:

  1. Разломайте шоколад на кусочки и натрите имбирь.
  2. В небольшой кастрюле нагрейте молоко, добавьте шоколад и имбирь.
  3. Постоянно помешивая, варите, пока шоколад полностью не растворится.
  4. Добавьте кайенский перец для остроты, если хотите.
  5. Разлейте по чашкам и украсьте взбитыми сливками.

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