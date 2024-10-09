Пять рецептов согревающих напитков с имбирем

Имбирь не только придает напиткам пряный вкус, но и обладает мощными целебными свойствами. "Рамблер" поделится рецептами, которые не только согреют, но и поддержат здоровье в осенне-зимний период.

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1. Имбирный чай с лимоном и медом

Ингредиенты:

2 см свежего корня имбиря

1 литр воды

1 лимон

2-3 столовые ложки меда

Приготовление:

Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками. Вскипятите воду и добавьте в нее имбирь. Варите на слабом огне 10-15 минут, затем дайте настояться еще пять минут. Процедите напиток, добавьте сок лимона и мед по вкусу.

2. Имбирный латте с корицей

Ингредиенты:

1 стакан молока (или растительного аналога)

1 см корня имбиря

1 палочка корицы (или 1/2 чайной ложки молотой)

1 чайная ложка меда или сиропа агавы

Приготовление:

Натрите имбирь на мелкой терке. Нагрейте молоко на среднем огне, добавив имбирь и корицу. Доведите до кипения и уберите с огня. Оставьте напиток настояться на пять минут. Процедите через сито и добавьте мед или сироп агавы.

3. Имбирный сбитень

Ингредиенты:

1 литр воды

50 г меда

1 чайная ложка корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

3 гвоздики

1 лавровый лист

Приготовление:

Вскипятите воду, добавьте все специи и варите на слабом огне десять минут. Снимите с огня, добавьте мед и тщательно перемешайте. Дайте напитку настояться десять минут и процедите перед подачей.

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4. Имбирный яблочный сидр

Ингредиенты:

1 литр яблочного сока

1 см свежего имбиря

1 палочка корицы

1 звездочка аниса

1 апельсин (для подачи)

Приготовление:

Натрите имбирь на терке. Нагрейте яблочный сок на среднем огне, добавив имбирь, корицу и анис. Варите 10-15 минут на медленном огне. Разлейте напиток по чашкам и добавьте по кружку апельсина в каждую.

5. Имбирный горячий шоколад

Ингредиенты:

2 стакана молока

100 г горького шоколада

1 см имбиря

щепотка кайенского перца (по желанию)

взбитые сливки для подачи

Приготовление:

Разломайте шоколад на кусочки и натрите имбирь. В небольшой кастрюле нагрейте молоко, добавьте шоколад и имбирь. Постоянно помешивая, варите, пока шоколад полностью не растворится. Добавьте кайенский перец для остроты, если хотите. Разлейте по чашкам и украсьте взбитыми сливками.

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