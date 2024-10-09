Пять рецептов согревающих напитков с имбирем
Имбирь не только придает напиткам пряный вкус, но и обладает мощными целебными свойствами. "Рамблер" поделится рецептами, которые не только согреют, но и поддержат здоровье в осенне-зимний период.
1. Имбирный чай с лимоном и медом
Ингредиенты:
- 2 см свежего корня имбиря
- 1 литр воды
- 1 лимон
- 2-3 столовые ложки меда
Приготовление:
- Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками.
- Вскипятите воду и добавьте в нее имбирь.
- Варите на слабом огне 10-15 минут, затем дайте настояться еще пять минут.
- Процедите напиток, добавьте сок лимона и мед по вкусу.
2. Имбирный латте с корицей
Ингредиенты:
- 1 стакан молока (или растительного аналога)
- 1 см корня имбиря
- 1 палочка корицы (или 1/2 чайной ложки молотой)
- 1 чайная ложка меда или сиропа агавы
Приготовление:
- Натрите имбирь на мелкой терке.
- Нагрейте молоко на среднем огне, добавив имбирь и корицу.
- Доведите до кипения и уберите с огня. Оставьте напиток настояться на пять минут.
- Процедите через сито и добавьте мед или сироп агавы.
3. Имбирный сбитень
Ингредиенты:
- 1 литр воды
- 50 г меда
- 1 чайная ложка корицы
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 3 гвоздики
- 1 лавровый лист
Приготовление:
- Вскипятите воду, добавьте все специи и варите на слабом огне десять минут.
- Снимите с огня, добавьте мед и тщательно перемешайте.
- Дайте напитку настояться десять минут и процедите перед подачей.
Четыре осенних блюда, которые восстанавливают силы после болезни
4. Имбирный яблочный сидр
Ингредиенты:
- 1 литр яблочного сока
- 1 см свежего имбиря
- 1 палочка корицы
- 1 звездочка аниса
- 1 апельсин (для подачи)
Приготовление:
- Натрите имбирь на терке.
- Нагрейте яблочный сок на среднем огне, добавив имбирь, корицу и анис.
- Варите 10-15 минут на медленном огне.
- Разлейте напиток по чашкам и добавьте по кружку апельсина в каждую.
5. Имбирный горячий шоколад
Ингредиенты:
- 2 стакана молока
- 100 г горького шоколада
- 1 см имбиря
- щепотка кайенского перца (по желанию)
- взбитые сливки для подачи
Приготовление:
- Разломайте шоколад на кусочки и натрите имбирь.
- В небольшой кастрюле нагрейте молоко, добавьте шоколад и имбирь.
- Постоянно помешивая, варите, пока шоколад полностью не растворится.
- Добавьте кайенский перец для остроты, если хотите.
- Разлейте по чашкам и украсьте взбитыми сливками.
Ранее мы писали, как вкусовые предпочтения меняются в зависимости от погоды.