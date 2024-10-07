Готовим салат оливье с тофу
Тофу — универсальный компонент в рационе всех, кто решил отказаться от продуктов животного происхождения. Если добавить его в салат оливье, то можно получить необычное сочетание, которое приятно удивит домочадцев.
Ингредиенты
Картошка — 5–6 шт.
Соленые огурчики — 2 шт.
Некрупная морковка — 1 шт.
Банка консервированного горошка
Маленькая луковица — 1 шт.
Классический тофу — 200 г
Постный майонез — по вкусу
Свежемолотый перец — по вкусу
Способ приготовления
1. Сначала отварите сырые овощи до готовности, после дайте им остыть.
2. Нарежьте картошку, морковку, огурцы и тофу на мелкие кубики одинакового размера. Лук мелко измельчите.
3. В глубокой тарелке объедините все нарезанные продукты и всыпьте консервированный горошек.
4. Заправьте получившуюся смесь постным майонезом и посыпьте свежемолотым перцем по вкусу. Перемешайте и подавайте блюдо к столу.
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