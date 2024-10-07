Готовим салат оливье с тофу

Тофу — универсальный компонент в рационе всех, кто решил отказаться от продуктов животного происхождения. Если добавить его в салат оливье, то можно получить необычное сочетание, которое приятно удивит домочадцев.

Ингредиенты

Картошка — 5–6 шт.

Соленые огурчики — 2 шт.

Некрупная морковка — 1 шт.

Банка консервированного горошка

Маленькая луковица — 1 шт.

Классический тофу — 200 г

Постный майонез — по вкусу

Свежемолотый перец — по вкусу

Способ приготовления

1. Сначала отварите сырые овощи до готовности, после дайте им остыть.

2. Нарежьте картошку, морковку, огурцы и тофу на мелкие кубики одинакового размера. Лук мелко измельчите.

3. В глубокой тарелке объедините все нарезанные продукты и всыпьте консервированный горошек.

4. Заправьте получившуюся смесь постным майонезом и посыпьте свежемолотым перцем по вкусу. Перемешайте и подавайте блюдо к столу.

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