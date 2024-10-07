Как правильно выбирать имбирь

Имбирь, известный с древности как «корень жизни», «золотой воин» и «меч самурая», использовался даже в Римской империи как противоядие. Сегодня он по праву считается главным оружием против простуды и других болезней. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал шеф-повар Сергей Кулаков.

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Он напомнил, что этот ценный корень укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, снижает давление, снимает боль и обладает успокаивающим эффектом, является источником антиоксидантов и витаминов.

— Имбирь — травянистое многолетнее растение родом из Южной Азии. К нам имбирь привозят в основном из Индии, — рассказал шеф-повар Кулаков.

Он также отметил, что самым вкусным и полезным считается имбирь августовского и сентябрьского сбора. Весенний же имбирь мельче, но имеет более тонкую кожуру.

Кулаков подчеркнул, что при выборе имбиря следует обращать внимание на его вес и цвет. Он должен быть тяжелым, светло-серого или светло-коричневого оттенка. На корне не должно быть черных вкраплений. Чем крупнее имбирь, тем он полезнее. Корень не должен быть высохшим.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» он также посоветовал правильно хранить корень имбиря: сушить, мариновать, замораживать или держать в свежем виде в холодильнике, обернутым бумагой.

Шеф-повар предупредил, что замороженный и сушеный имбирь хранится до трех месяцев, а свежий — до двух недель.

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