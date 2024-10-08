Рецепт для похудения: соус с базиликом

Быстрый, простой и пикантный соус с базиликом подойдет для любых блюд и разнообразит ваше меню. Он долго сохраняет вкус и аромат, а также не вредит фигуре — всего 152 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 150 г базилика, два зубчика чеснока, по 30 мл оливкового масла и лимонного сока, соль и черный перец по вкусу.

Зелень базилика хорошо промойте, оторвите от стеблей. Зубчики чеснока очистите и положите в блендер вместе с базиликом. Измельчите все до кашеобразного состояния. Если нет блендера, попробуйте сделать в ступке.

Добавьте в блендер оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородности. Выложите соус в маленькие баночки и уберите в холодильник. Блюдо готово!

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