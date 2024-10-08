Anti-age-завтрак для поддержания молодости

А вы знали, что можно отсрочить старение организма уже во время завтрака? Для этого необходимо добавить в свое меню несколько продуктов, которые наравне с питательными средствами для кожи станут помощниками в борьбе с потерей упругости и морщинками. Диетолог Александра Шевлякова рассказала, что должно быть в вашей утренней anti-age-тарелке.

Зеленый чай

Как вариант — матча. Однако классический зеленый чай на замену кофе — тоже неплохая идея. Александра:

«В напитке содержится витамин В2, без него о красоте кожи можно просто забыть. Также наши любимые антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами».

Но не переусердствуйте с чаем, так как его избыток в организме не пойдет на пользу.

Гранат

Суперполезный фрукт, который многие недооценивают. Главная особенность граната — он отлично помогает бороться с последствиями сильного воздействия УФ-лучей на кожу. Если вы столкнулись с пигментацией, гранат станет прекрасным подспорьем для скорейшего избавления от пятен, однако не забываем и про внешние методы борьбы, в том числе — аппаратные. Как говорит наш эксперт, несколько гарантов в неделю позволят поддержать уровень коллагена в норме, а значит, вы еще не скоро столкнетесь с потерей упругости кожи.

Оливковое масло

Еще один продукт, который мы явно недооцениваем. В оливковом масле содержатся мононенасыщенные жиры, они борются с вредным холестерином, что обеспечивает хорошую работу кровеносной системы. Ваши сосуды в безопасности, если оливковое масло на завтрак на постоянной основе заменит вам обычное растительное. Чем лучше качество ваших сосудов, тем меньше вероятности развития возрастной сосудистой сеточки на теле.

Овсянка

Продукт, богатый клетчаткой. Добавьте овсяную кашу в ваше меню на завтрак, но не чаще трех раз в неделю. Проблема в том, что постоянное употребление овсянки может сказаться на уровне кальция в организме — он просто начнет быстро уходить. Чтобы избежать этой проблемы, добавляйте в кашу сливочное масло. Что касается полезных свойств продукта, овсяная каша поможет усилить регенерацию кожи и замедлит процесс образования морщинок.