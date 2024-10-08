Как выбрать по-настоящему вкусный и полезный шоколад

С древних времен шоколад считался изысканным угощением. Многие народы наделяли его мистическими и полезными свойствами, считали «даром богов».

Первая шоколадная плитка появилась еще в конце 18 века. В ее составе были какао тертое и какао масло – то самое, классическое сочетание ингредиентов, которые несут в себе пользу и вкус настоящего шоколада.

В погоне за удешевлением продукта, многие производители стали заменять дорогостоящее какао-масло на соевый лецитин и другие добавки. В результате такого замещения зачастую получается уже не тот самый шоколад, а сладкая жировая масса, насыщенная сахаром, ароматизаторами и консервантами. Говорить о пользе и высоких вкусовых свойствах такого продукта навряд ли приходится. Печально то, что на полках многих магазинов часто можно встретить именно такой товар.

Но как же быть тем, кто ценит натуральный, богатый вкус шоколада и заботится о качестве своего питания?

Для этих целей был создан полезный шоколад «Sweet bean», который производится у нас, в Кировской области!

Он создается исключительно по классической, исконной рецептуре из какао бобов и какао-масла, и не содержит пальмовых жиров, эмульгаторов, искусственных добавок и соевого белка.

«Sweet bean» — настоящая находка для людей, которые обожают вкусные десерты, но при этом хотят оставаться в отличной форме. Ведь нежную, мягкую сладость вместо сахара ему придают сиропы топинамбура или цикория. Они содержат большое количество инулина – природного пребиотика.

Кроме того, шоколад «Sweet bean» обогащен и другими ценными компонентами, которые превращают его в продукт полезного питания и тренд современной нутрициологии:

- Витграсс – молодые зеленые побеги пшеницы. Они содержат 340 необходимых витаминов, микро- и макроэлементов, ферментов и аминокислот.

- Тыквенные семечки и богатые по составу орехи, такие как грецкие, миндаль, кедровые – настоящий кладезь легкоусвояемого железа и омега-3 жирных кислот.

- Сухофрукты и сублимированные ягоды, которые обогащают организм живыми витаминами, радуют вкусом и создают волшебный узор на каждой плитке.

«Sweet bean» – это исключительно натуральный продукт, который сочетает в себе полезные ингредиенты вместе с ярким насыщенным вкусом какао бобов.

Попробовав хотя бы раз полезный шоколад «Sweet bean», неизбежно захочется возвращаться к нему снова и снова!

Приобрести шоколад и ознакомиться с его ассортиментом можно на сайте фабрики (12+), маркетплейсах - https://taplink.cc/sweetbean.shop (12+), или по адресу Киров, Горького, 5.

*Sweet bean - Свит бин

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