Рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке

Шарлотка — это классический десерт, который не оставляет равнодушным никого. Приготовить ее в мультиварке еще проще и быстрее. При этом вы сохраните пышность и вкус классического яблочного пирога. Ниже представлен простой рецепт, который порадует вас и ваших близких.

Ингредиенты

Куриные яйца — 4 шт.

Сахарный песок — 200 г

Мука пшеничная — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки (выбирайте кислые или кисло-сладкие, с насыщенным вкусом) — 3–4 шт.

Ванильный сахар — по вкусу

Сливочное масло — пригодится, чтобы смазать чашу

Пошаговый рецепт приготовления

В подходящей по глубине емкости взбейте сахарный песок с яйцами, пока не получится пышная пена. Это займет где-то 5–7 минут (не стоит экономить время здесь, если хотите, чтоб пирог вышел пышным). Затем добавьте ванильный сахар для приятного запаха.

Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем в яичную массу, аккуратно перемешивая. Следите, чтобы тесто не потеряло свою воздушную структуру.

Яблоки очистите от кожуры, избавьте от серединки с семенами и нарежьте дольками. Можно добавить немного корицы для улучшения вкуса.

Чашу вашей мультиварке следует смазать сливочным маслом. На ее дно положите половинку теста, затем отправьте туда же яблочки, залейте оставшееся тесто.

Поставьте режим «Выпечка» на час. Когда выпекание закончится, оставьте шарлотку в мультиварке еще минут на 15.

Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой или подавать с мороженым.