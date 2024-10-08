Стекло или пластик: в каких контейнерах лучше хранить еду

Контейнеры с едой в холодильнике лучше накрывать крышкой, чтобы сохранить свежесть продуктов. А из какого материала должна быть изготовлена качественная тара, «Клопс» рассказал технолог сети ресторанов азиатской кухни Максим Каплунов.

Для хранения еды лучше всего подходят контейнеры из стекла, керамики или пластика с маркировкой «для пищевых продуктов». Последние изготовлены из безопасного материала, при этом технолог рекомендует выбирать ёмкости с пометкой BPA-free.

«Керамические боксы более хрупкие и тяжёлые. Стеклянная посуда, на мой взгляд, оптимальная — не впитывает запахи и позволяет дольше сохранять свежесть пищи», — отметил Каплунов.

Чтобы предотвратить впитывание посторонних запахов, контейнеры следует плотно закрывать крышкой, что позволит минимизировать контакт с воздухом. Пищевая плёнка или фольга с этой задачей не справляются, так как не создают плотного прилегания к корпусу посуды.

«Не стоит также использовать эти материалы для длительного хранения пищи. Фольга, пакеты и плёнка не защищают продукты от окисления так эффективно, как контейнер с крышкой», — пояснил Максим Каплунов.

Какие контейнеры можно ставить в морозилку

«Для заморозки еды стоит воспользоваться пластиковыми контейнерами или специальными пакетами, предназначенными для низких температур», — обратил внимание Каплунов.

Можно применять и стеклянные ёмкости, но при условии, что они достаточно прочные.

«Стекло должно быть устойчиво к замораживанию, чтобы не треснуло при изменении температур», — добавил эксперт.

Какие боксы можно греть в микроволновке

Безопаснее всего стеклянные и специальные пластиковые контейнеры с маркировкой «Microwave». Такая посуда не будет выделять вредные вещества при повышении температуры и не расплавится.

«Нельзя разогревать еду в микроволновке в фольге! Это опасно, ведь алюминиевый лист может загореться», — предупредил технолог.

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