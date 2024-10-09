Осень: время пить чай и есть тыкву в разных блюдах

“Шатёр” “Шатёр” на Чистопрудном бульваре возрождает традиции русского чаепития. С 1 октября легендарное заведение совместно с сетью галерей чая, кофе и сладостей “Кантата” и еще с сетью мультибрендовых магазинов премиальной посуды Williams Oliver запускают десертный сет “Чаепитие на Чистых” с 3 видами чая, вареньем, конфетами ручной работы и разными десертами. Заказать десертный сет можно до 31 октября в ресторане “Шатёр”. В рамках сета стоит попробовать травяной купаж “Выше облаков” с пряным сочетанием апельсина, брусники, клюквы и красной смородины, ягодный микс “Звездная ночь” с клубникой, малиной и сливочным печеньем и черный чай “Клубничное варенье” с дикой мелиссой и мальвой. Чай сервируют с десертами: медовиком, теплой пахлавой из теста фило с творожным кремом, трюфелями “Малиновка” в обсыпке из сублимированной малины, драже из фисташки “Сильвер соль”, печеньем в молочном шоколаде For you и вареньем из садовых ягод и фруктов. Сет подают в чайном сервизе и дополняют изящной сахарницей и молочником, сладости выкладывают на десертную этажерку, а варенье — в эстетичные вазочки. Чайный сервиз, представленный на коллаборации, выпущен в рамках коллекции “Майя” от Mix & Match Home — эксклюзивный лот Williams Oliver. “Магадан” Сезонные овощи – главные осенние продукты, которые особенно вкусны именно сейчас, на пике спелости – стали отличными компаньонами фирменным специалитетам ресторанов “Магадан”: отборным морепродуктам и разным сортам рыбы. И, конечно же, мясу, к которому здесь также относятся с большим уважением. Уже сейчас можно попробовать салат с хрустящими баклажанами и угрем, украшенный щедрыми слайсами пармезана или осенний салат с груздями , а также закуски, без которых немыслим осенний вечер с бокалом вина: морские ежи с соусом на выбор, тартар из говядины с омлетом и гренками и севиче из гребешка, изящно поданное прямо в раковине с дольками апельсина и маринованным имбирем. Осень немыслима без вкуснейшего сезонного продукта, тыквы, и в “Магадане” пользуются моментом, чтобы порадовать гостей ее приятным сладковатым вкусом. Стоит попробовать суп-пюре с тыквой и розовыми креветками с шелковистой текстурой, украшенный рубленными тыквенными семечками, и ризотто с морским гребешком и тыквенными шариками, радующими и глаз, и вкусовые рецепты – сочетание, близкое к идеальному. Еще один идеальный тандем – филе говядины с запеченной тыквой: вкусно настолько, что стоит заказать вторую порцию. Рыба – важный продукт в меню “Магадана”. Осенняя новинка – сибас с запеченным перцем рамиро и соусом харисса с тонким ароматом тимьяна и запеченный судак с белыми грибами с соблазнительной корочкой. Интересное блюдо, которое можно встретить только в “Магадане” – жаркое из карпа с беконом, который выступает в качестве основы соуса. Touché В начале октября в винном баре Touché тоже обновили основное меню, завтраки, барную и винные карты. Шеф-повар Туше – Тарас Кириенко добавил в меню закуску “Гильда” – шпажку с оливками, жемчужным луком, маринованным перцем и бокеронами, брускетты на пшеничной лепёшке с белым соусом и масляной рыбой. Далее ростбиф с соусом тоннато, вялеными томатами, маринованными грибами и сыром грюйер, жареные брокколи, цветную капусту, цукини и халуми с добавлением кедровых орешков, кунжута, семян льна и соуса из йогурта, базилика, эстрагона, шпината и каперсов, хумус из нута с анчоусами и свежими овощами и белые грибы с яйцом, прошутто и кремом из запечённого картофеля. Согреться от осенней стужи поможет суп велюте из белых грибов и каштанов с креветкой, яйцом пашот и копчённой сметаной. На горячее Тарас рекомендует утиную грудку с крокетом из томлёной утки и обжаренными брокколи под соусом из красного вина с вишней. Фото: архивы пресс-служб.