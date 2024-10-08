Многие люди, вспоминающие хлеб времен СССР, утверждают, что он был вкуснее, чем тот, что продается сегодня.

В СССР использовались другие технологии производства и иные сорта зерна. Хлеб пекли по ГОСТу, который регламентировал использование только натуральных ингредиентов без искусственных добавок. Мука делалась из цельного зерна, что обеспечивало насыщенный вкус и плотную структуру хлеба.

Например, опара для хлеба должна была бродить несколько часов – от 3 до 8 в зависимости от рецепта. Это время позволяло тесту хорошо подниматься и придавать хлебу насыщенный вкус и текстуру. В современном производстве, из-за экономии времени и ресурсов, этот процесс сокращен, и ингредиенты часто добавляются одновременно.

Как вкусовые предпочтения меняются в зависимости от погоды

Также раньше использовались натуральные ингредиенты, такие как маргарин и сливочное масло, которые придавали выпечке характерный молочный вкус. Сегодня их заменили растительными маслами, что также сказывается на вкусе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.