Как выбрать вкусные яблоки: пять надежных способов

В разгар октября россияне продолжают готовить традиционные осенние блюда, поэтому нередко задумываются, как выбрать яблоки. Существует пять надежных способов заполучить самые вкусные плоды.

Во-первых, на фруктах не должно быть коричневых пятен и точек — это указывает на гниение.

Во-вторых, цвет яблока должен соответствовать сорту. Например, зеленые плоды чаще имеют кисловатый вкус, а красные — горьковатый привкус.

В-третьих, следует обратить внимание на твердость яблока. Оно должно быть крепким, поскольку чем мягче фрукт, тем рыхлее его мякоть и тем выше вероятность, что внутри продукт уже начал портиться.

В-четвертых, обязательно понюхайте яблоко. Если плод ничем не пахнет, то, скорее всего, плод будет почти безвкускным. Обращаем ваше внимание: импортные яблоки чаще всего покрыты тонким слоем воска, который заглушает аромат. Обычно воск используется для увеличения срока хранения и улучшения внешнего вида яблок. Ничего страшного в нем нет, но такие фрукты перед употреблением нужно обязательной помыть теплой водой с мылом или специальным средством.

В-пятых, храните яблоки в темном прохладном месте в деревянных или пластиковых ящиках при температуре от −1 °C до +4 °C. Избегайте соседства плодов с картофелем и морковью.