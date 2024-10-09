Березовый гриб чага: где найти и как приготовить

Березовый гриб, чага, Fungus betulinus — в народе его принято заваривать как чай, чтобы укрепить организм, избавиться от проблем с пищеварением и наладить работу сердца. «Лента.ру» рассказывает, какие вещества отвечают за полезные свойства гриба, как его применять, кому можно и кому точно нельзя пить отвар из чаги.

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Что такое чага

Чагу в народе называют березовым грибом, потому что найти его действительно чаще всего можно на березах. Но он растет и на других деревьях, например, на ольхе. Узнать чагу легко: плодовое тело гриба похоже на большой нарост на стволе, схожий или с огромной почкой, или с устрицей в ракушке.

Появляется березовый гриб там, где кору дерева повредили, а в «рану» попали споры грибов. Это происходит естественным образом.

«Чага — березовый паразит. На протяжении жизни он впитывает в себя питательные вещества, сок дерева, а также антитела, которые береза вырабатывает для защиты от паразитов. Гриб имеет характерный черный цвет с неровной, шершавой поверхностью и желтоватую внутреннюю часть. Чагу можно найти в лесах северного полушария: в России, Канаде, Финляндии и других странах», — пояснил в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-токсиколог клиники ICDMC Михаил Кутушов.

Вырастить чагу можно и самостоятельно — но это сложно, поскольку в среднестатистическом саду или на улице недостаточно спор, необходимых для формирования гриба.

Сбор чаги: что взять с собой

Для того чтобы собирать чагу, нужно взять с собой в лес:

Крепкий острый нож или небольшой топорик;

Стремянку (потому что чаще всего плодовые тела чаги находятся высоко).

Срезать березовый гриб нужно осторожно, чтобы не повредить и так поврежденную кору дерева и его ствол. И по той же причине точно не стоит вырывать гриб руками.

Как готовить чагу

Отвар из березового гриба

Можно приготовить отвар из чаги самостоятельно. Для этого необходимо тщательно вымыть гриб под проточной водой, желательно пройтись по всем складочкам старой зубной щеткой, чтобы точно вымыть все возможные загрязнения. Вымытый гриб необходимо нарезать на кусочки и залить кипятком.

1 к 5 соотношение нарезанных частей чаги и кипяченой воды для приготовления отвара.

Хранить отвар нужно в термосе, но не более трех дней. Чагу пьют до еды, небольшими порциями, не больше 350-400 миллилитров в день.

Чага в порошке

Березовый гриб продают в порошке, такое средство можно заваривать как обычный чай — одну чайную ложку на стакан кипятка.

Сублимированная чага в кусочках

Также купить в магазине можно препараты из чаги в кусочках, сублимированные — то есть дополнительно высушенные. Такой березовый гриб нужно варить. Время варки зависит от размеров кусочков и концентрации настоя, который хотите получить.

От 15 минут до 3 часов необходимо варить сублимированную чагу для получения готового напитка.

Что можно добавить в отвар чаги

Напиток из чаги внешне похож на слабо заваренный чай — он имеет золотисто-коричневый цвет и древесный вкус. В него без потери качества можно добавить ягоды, чтобы улучшить вкусовые качества. А если хочется сладости — добавить натуральный сироп или мед.

Чага в народной медицине

Чага — излюбленное средство поклонников народной медицины, они верят, что этот гриб — кладезь полезных веществ. Так, в состав гриба действительно входят:

Полисахариды — они являются природным энергетиком для организма;

Агарициновая кислота — согласно исследованиям, она помогает бороться с опухолями;

Органические кислоты — они помогают наладить работу пищеварения и избавить от дискинезии (это нарушении функции желудка, при котором он начинает дольше переваривать попавшую в него пищу) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и снижают уровень холестерина;

А также лигнин, клетчатка, свободные фенолы — дополнительно помогают в работе ЖКТ.

Считается, что микроэлементы, содержащиеся в этом грибе, оказывают общетонизирующее воздействие на организм, поэтому многие люди любят заваривать чай из березового гриба или использовать его в приготовлении блюд.

Польза чаги для организма

«Чага — продукт, к которому стоит присмотреться при хронических заболеваниях. В составе гриба есть множество полезных веществ, которые помогают укрепить иммунную систему и насыщают организм витаминами. Чага снимает обострение хронических заболеваний и восстанавливает функции ЖКТ, а отвары и настойки с березовым грибом улучшают состояние организма при опухолях. Более того, целебный гриб положительно влияет на работу центральной нервной системы», — пояснила в беседе с «Лентой.ру» врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Анна Шелобанова.

Иммуностимуляция

Употребление отвара березового гриба поможет «встряхнуть» иммунитет в период простудных заболеваний, считают врачи. Тяжелые заболевания чага не вылечит, но может облегчить симптомы ОРВИ, поскольку обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, благодаря содержанию антиоксидантов (это вещества, позволяющие предотвратить разрушение клеток), чай из березового гриба может укрепить общее состояние организма. Как следствие — организм будет эффективнее противостоять атаке вирусов.

Употребление отвара чаги позволяет повысить в организме уровень белков, которые работают в связке с белыми кровяными тельцами и дают отпор заболеваниям.

В 2020 году исследователи научного центра «Вектор» говорили, что экстракт чаги помогает в подавлении коронавируса, а вдобавок разжижает кровь и, соответственно, поддерживает организм в борьбе с тромбозом — одним из побочных эффектов COVID-19.

Помощь ЖКТ

Употребляя чай из березового гриба, можно помочь желудочно-кишечному тракту. Врачи утверждают, что гриб содержит действующие вещества в виде полезных пробиотиков и пребиотиков — живых бактерий и органических соединений, которыми те питаются. Они помогают наладить пищеварение, уменьшить вероятность запоров, а также уменьшить боль при язвах и гастрите.

Снижение уровня холестерина

Систематическое употребление березового гриба также помогает снизить уровень холестерина, вредного для организма, что в конечном итоге положительно повлияет на сердце и сосуды.

Средство против опухолей

Говоря о чудодейственных свойствах чаги, адепты народной медицины в первую очередь упоминают его способность бороться с опухолями. Однако на самом деле эффективность отвара при борьбе с раком у людей не доказана. Первые опыты проводились на лабораторных мышах: экстракт чаги показал положительные результаты.

Вероятно, березовый гриб действительно улучшает общее состояние онкологических больных, но, употребляя чагу, важно помнить: отвар нельзя считать панацеей, можно лишь дополнять им консервативное лечение медикаментами, назначенными врачом, и только после консультации с ним.

Вред чаги для организма

Опасность кровотечений

«Чага может взаимодействовать с антикоагулянтами (это препараты, повышающие текучесть крови, чтобы снизить риск тромбоза), повышая риск кровотечений», — предупредил Михаил Кутушов.

Побочные эффекты при избыточном употреблении отвара

Если слишком много или слишком долго пить отвар, чага может навредить нервной системе: человек станет легковозбудимым и чувствительным. Продолжительный прием чаги может повлиять и на желудок: переборщив, можно почувствовать боль и жжение.

Если человек, употребляющий настой чаги, заметил, что стал более нервным, плаксивым, не может спать без частых пробуждений или испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно срочно прекратить пить чай из березового гриба.

Ложное ощущение защиты

Несмотря на то что березовый гриб действительно является довольно полезным, он все же не может заменить полноценный курс лечения, особенно если проблемы со здоровьем серьезные. Однако некоторые люди, например, которые боятся врачей или считают традиционное лечение чересчур агрессивным, склонны заменять походы к врачу советами из интернета и верят в возможность оздоровления при помощи отвара чаги. Последствия такого решения могут быть печальными — вплоть до летального исхода, если речь идет о раковом заболевании.

Противопоказания к употреблению березового гриба

«Есть категории людей, которым стоит воздержаться от приема отвара чаги или ограничиваться его минимальными дозами», — пояснила «Ленте.ру» Анна Шелобанова.

К таким она отнесла: