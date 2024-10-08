Неаполитанская паста за 20 минут: вместо макарон и карбонары

Если вы устали от обычных макарон, попробуйте приготовить быструю неаполитанскую пасту паккери. Рецептом поделился шеф Константин Ивлев.

Для приготовления возьмите 250 г рубленого шпината, 400 г пасты, 150 г сливок, 200 г соленого сыра, 80 г сливочного масла, 200 г томатного соуса, два зубчика чеснока, 100 мл оливкового масла, 15 г базилика, соль и перец по вкусу.

Натрите чеснок на терке, раскалите сковороду с маслом на плите. Обжарьте чеснок. На той же сковороде обжарьте шпинат. Залейте все сливками и хорошо перемешайте. После закипания дайте остыть.

В кастрюле вскипятите воду. Переложите в нее пасту, поперчите и посолите. Варите до полуготовности. Промойте в холодной воде. После выложите на салфетку, чтобы стекла лишняя жидкость.

В форму для запекания вылейте томатный соус, а сверху выложите макароны. Немного сыра добавьте к шпинату и перемешайте. Полученную массу переложите в кондитерский мешок и равномерно все распределите по макаронам. Сверху посыпьте оставшимся сыром.

Влейте в форму немного воды, накройте фольгой и уберите в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Полейте сверху макароны паккери маслом. Блюдо готово!