Готовим цимес — еврейский десерт

Многие морковные десерты не только получаются очень вкусными, но и просты в приготовлении. В их числе — еврейская сладкая закуска цимес. Делимся традиционным рецептом полезного угощения.

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Ингредиенты

Морковь (крупная) — 1 шт;

Чернослив — 50 г;

Курага — 50 г;

Изюм (без косточек) — 50 г;

Оливковое масло — 1 ст. л;

Мед (любого cорта) — 1 ст. л;

Корица молотая — щепотка или по вкусу;

Любимые специи — по желанию.

Способ приготовления

Вымытые сухофрукты залейте кипятком на 15 минут.

Морковь нарежьте тонкими кружочками.

Влейте масло в сковороду, чуть разогрейте, затем всыпьте морковь. Поставьте на средний огонь и обжарьте до легкой румяности овощей с обеих сторон.

Добавьте к овощам мед, перемешайте. Готовьте до карамелизации моркови в тягучем соусе.

Всыпьте в сковороду сухофрукты, влейте немного воды, добавьте корицу и другие специи по желанию. Тушите, пока жидкость не испарится. Морковь к этому времени должна приготовиться.

Цимес готов!

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