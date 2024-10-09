Готовим цимес — еврейский десерт из моркови и сухофруктов
Многие морковные десерты не только получаются очень вкусными, но и просты в приготовлении. В их числе — еврейская сладкая закуска цимес. Делимся традиционным рецептом полезного угощения.
Ингредиенты
- Морковь (крупная) — 1 шт;
- Чернослив — 50 г;
- Курага — 50 г;
- Изюм (без косточек) — 50 г;
- Оливковое масло — 1 ст. л;
- Мед (любого cорта) — 1 ст. л;
- Корица молотая — щепотка или по вкусу;
- Любимые специи — по желанию.
Способ приготовления
Вымытые сухофрукты залейте кипятком на 15 минут.
Морковь нарежьте тонкими кружочками.
Влейте масло в сковороду, чуть разогрейте, затем всыпьте морковь. Поставьте на средний огонь и обжарьте до легкой румяности овощей с обеих сторон.
Добавьте к овощам мед, перемешайте. Готовьте до карамелизации моркови в тягучем соусе.
Всыпьте в сковороду сухофрукты, влейте немного воды, добавьте корицу и другие специи по желанию. Тушите, пока жидкость не испарится. Морковь к этому времени должна приготовиться.
Цимес готов!
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