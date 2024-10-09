Рецепт диетического оливье с домашней колбасой

Диетический оливье с домашней колбасой — любимый салат всего на 78 ккал
Для тех, кто худеет к новому году, различные праздники, которые поджидают нас осенью, подкидывают множество испытаний. Чтобы не проверять свою силу воли и не отказываться от веселых развлечений в компании, предлагаем готовить к застольям диетический оливье с домашней колбасой. Калорийность на 100 г — всего 78 ккал.
Ингредиенты:
- Куриная ветчина домашнего приготовления — 400 г;
- Морковь — 100 г;
- Маринованные огурцы— 200 г;
- Куриные яйца — 2 шт;
- Зеленый горошек замороженный — 100 г;
- Зелень — пучок;
- Греческий йогурт 2% — 200 г;
- Соль и перец — по вкусу.
Морковь и яйца отварить и очистить. Горошек отварить до готовности в подсоленной воде. Мелко порезать домашнюю колбасу, маринованные огурцы, морковь и зелень. Яйца натереть на крупной терке. Все смешать в большой миске, посолить, поперчить и заправить нежирным греческим йогуртом. Диетический оливье готов!
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