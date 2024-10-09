Рецепт диетического оливье с домашней колбасой

Для тех, кто худеет к новому году, различные праздники, которые поджидают нас осенью, подкидывают множество испытаний. Чтобы не проверять свою силу воли и не отказываться от веселых развлечений в компании, предлагаем готовить к застольям диетический оливье с домашней колбасой. Калорийность на 100 г — всего 78 ккал.

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Ингредиенты:

Куриная ветчина домашнего приготовления — 400 г;

Морковь — 100 г;

Маринованные огурцы— 200 г;

Куриные яйца — 2 шт;

Зеленый горошек замороженный — 100 г;

Зелень — пучок;

Греческий йогурт 2% — 200 г;

Соль и перец — по вкусу.

Морковь и яйца отварить и очистить. Горошек отварить до готовности в подсоленной воде. Мелко порезать домашнюю колбасу, маринованные огурцы, морковь и зелень. Яйца натереть на крупной терке. Все смешать в большой миске, посолить, поперчить и заправить нежирным греческим йогуртом. Диетический оливье готов!

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