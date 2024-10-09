Как приготовить морковное печенье с грецкими орехами

Морковные десерты получаются нежными и в меру сладкими, а еще зачастую просты в приготовлении. Рассказываем, как легко испечь морковное печенье с орехами в домашних условиях.

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Ингредиенты

Морковь — 250 г;

Масло сливочное — 100 г;

Мука пшеничная — 250 г;

Сахар белый — 150 г;

Разрыхлитель — 2 ч. л;

Грецкие орехи — 50 г.

Способ приготовления

Дайте маслу чуть размягчиться при комнатной температуре.

Очищенную морковку нашинкуйте на мелкой терке.

Выложите мягкое масло в глубокую емкость, хорошо перемешайте (но не взбивайте) с сахаром. Следом всыпьте морковь и еще раз перемешайте до однородного цвета.

Всейте муку (в процессе вы можете регулировать ее количество) и разрыхлитель. Замесите густое, но мягкое однородное тесто.

Скатайте из теста небольшие колобки, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Между колобками должно оставаться расстояние. Чтобы тесто не липло к пальцам, смочите ладони холодной водой.

Украсьте колобки половинками очищенных орехов.

Готовьте в духовке на 180 градусах 20–25 минут до золотистости.

Морковное печенье готово!

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