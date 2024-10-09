Эксперт объяснил, какие продукты помогут сохранить молодость кожи

Чтобы сохранить молодость кожи, стоит добавить в рацион цитрусовые и орехи, посоветовала член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова. В беседе с NEWS.ru косметолог подчеркнула, что орехи способствуют быстрому обновлению тканей и поддержанию эластичности кожи.

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«Следует включить в рацион цитрусовые для усиления антиоксидантных свойств кожи. Кроме того, орехи способствуют быстрому обновлению тканей, поддержанию эластичности кожи. Такие продукты будут в целом иметь положительное действие на организм не только при проблемной коже», — пояснила Нелюбова.

Кроме того, по ее словам, нужно добавить в рацион продукты с низким гликемическим индексом. Нелюбова отметила, что к ним относятся нежирные сорта мяса, такие как телятина и индейка, а также некрахмалистые овощи и фрукты. Она также посоветовала включить в рацион перец, огурцы, капусту, помидоры, груши, яблоки, абрикосы, вишню и малину.

«Растительные масла содержат ненасыщенные жиры, витамины и микроэлементы, которые способствуют эластичности, поддержанию водно-липидного баланса кожи. Но не нужно забывать об индивидуальной непереносимости продуктов. Поэтому продуктовую корзину лучше подбирать под свой вкус и особенности, учитывая рекомендации специалистов», — заключила косметолог.

Нелюбова ранее рассказала, что при наличии проблем с кожей обязательно стоит соблюдать правила питания. По ее словам, молочные продукты, острая пища, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб или кондитерские изделия, негативно влияют на состояние кожи лица и вызывают высыпания.