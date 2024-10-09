Как правильно добавлять мед в чай

В соответствующем вопросе разобрался врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический фармаколог Рустем Садыков.

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Мед богат полезными веществами, витаминами группы В, С, РР, каротином, калием, магнием, железом, кальцием, ферментами, органическими кислотами, что обуславливает его целебные свойства. Он также обладает антибактериальными, противовоспалительными, ранозаживляющими и иммуномодулирующими свойствами.

Главный вопрос заключается в том, эффективен ли мед при воздействии высокой температуры. Многие убеждены, что добавление в кипяток лишает его полезных свойств. В действительности при длительном нагревании выше 60–70 °C мед начинает терять часть своих полезных компонентов, некоторые витамины окисляются, а ферменты разрушаются.

Поэтому специалисты не рекомендуют заливать мед кипятком и долго его настаивать. Напиток будет вкусным и сладким, однако уже не таким полезным. Но если вы добавите мед не в кипяток, а в немного остывший до 40–50 °С чай, он сохранит большинство полезных свойств.

Теплый чай с медом оказывает дополнительное лечебное воздействие, разжижая мокроту, смягчая раздражение горла и немного облегчая симптомы простуды. Однако важно использовать его правильно, чтобы извлечь максимальную пользу.