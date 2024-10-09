Как правильно добавлять мед в чай

Волгоградцам рассказали, полезно ли добавлять мед в чай
В соответствующем вопросе разобрался врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический фармаколог Рустем Садыков.
Мед богат полезными веществами, витаминами группы В, С, РР, каротином, калием, магнием, железом, кальцием, ферментами, органическими кислотами, что обуславливает его целебные свойства. Он также обладает антибактериальными, противовоспалительными, ранозаживляющими и иммуномодулирующими свойствами.
Главный вопрос заключается в том, эффективен ли мед при воздействии высокой температуры. Многие убеждены, что добавление в кипяток лишает его полезных свойств. В действительности при длительном нагревании выше 60–70 °C мед начинает терять часть своих полезных компонентов, некоторые витамины окисляются, а ферменты разрушаются.
Поэтому специалисты не рекомендуют заливать мед кипятком и долго его настаивать. Напиток будет вкусным и сладким, однако уже не таким полезным. Но если вы добавите мед не в кипяток, а в немного остывший до 40–50 °С чай, он сохранит большинство полезных свойств.
Теплый чай с медом оказывает дополнительное лечебное воздействие, разжижая мокроту, смягчая раздражение горла и немного облегчая симптомы простуды. Однако важно использовать его правильно, чтобы извлечь максимальную пользу.