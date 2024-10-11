Забытые рецепты бабушкиных пирогов

Бабушки всегда знали секреты приготовления пирогов, от которых невозможно было оторваться. "Рамблер" предлагает вспомнить забытые рецепты, которые не только согревают душу, но и передают вкус традиций.

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1. Пирог с клюквой и сметаной

Ингредиенты:

250 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

100 г сахара

500 г клюквы (можно замороженной)

200 г сметаны

3 ст. л. сахара (для начинки)

1 ст. л. крахмала

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку и холодное сливочное масло, растерев в крошку. Добавьте яйцо и 2 ст. л. сахара, замесите мягкое тесто. Оставьте в холодильнике на 30 минут. В это время подготовьте начинку: смешайте клюкву с сахаром и крахмалом. Достаньте тесто, раскатайте его и выложите в форму для выпечки, оставив бортики. Разложите клюкву на тесто ровным слоем. В отдельной миске смешайте сметану с оставшимся сахаром. Полейте ею клюкву. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет. Охладите перед подачей, чтобы сметанная заливка застыла и стала плотнее.

2. Луковый пирог

Ингредиенты:

250 г дрожжевого теста (можно приготовить заранее)

4 средних луковицы

2 ст. л. растительного масла

2 яйца

200 мл молока

100 г твердого сыра (по желанию)

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Раскатайте дрожжевое тесто и уложите в форму для выпечки, формируя бортики. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Выложите лук ровным слоем на тесто. В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу. Если используете сыр, натрите его и добавьте в яично-молочную смесь. Залейте лук приготовленной смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут, пока заливка не загустеет и не зарумянится. Подавайте горячим или теплым с салатом или сметаной.

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3. Пирог с черной смородиной и заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

120 г сливочного масла

1 яйцо

2 ст. л. сахара

Для начинки:

400 г черной смородины

100 г сахара

2 ст. л. крахмала

Для заварного крема:

500 мл молока

2 яйца

3 ст. л. сахара

1 ст. л. муки

1 ст. л. кукурузного крахмала

ваниль на кончике ножа

Приготовление:

Для теста смешайте муку с сахаром и сливочным маслом, добавьте яйцо, замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут.

В это время приготовьте заварной крем. Смешайте яйца с сахаром, мукой, крахмалом и ванилью. Вскипятите молоко и постепенно введите яичную смесь, непрерывно помешивая до загустения. Охладите крем.

Раскатайте тесто и уложите в форму, сделав бортики. Проколите дно вилкой.

Смородину смешайте с сахаром и крахмалом.

Выложите заварной крем на тесто, сверху распределите смородину.

Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40 минут до румяной корочки.

Охладите пирог перед подачей, чтобы крем застыл.

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