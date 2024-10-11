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N забытых рецептов бабушкиных пирогов

Бабушки всегда знали секреты приготовления пирогов, от которых невозможно было оторваться. "Рамблер" предлагает вспомнить забытые рецепты, которые не только согревают душу, но и передают вкус традиций.

Забытые рецепты бабушкиных пирогов
© dreamstime.com

1. Пирог с клюквой и сметаной

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 500 г клюквы (можно замороженной)
  • 200 г сметаны
  • 3 ст. л. сахара (для начинки)
  • 1 ст. л. крахмала

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте муку и холодное сливочное масло, растерев в крошку.
  2. Добавьте яйцо и 2 ст. л. сахара, замесите мягкое тесто. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
  3. В это время подготовьте начинку: смешайте клюкву с сахаром и крахмалом.
  4. Достаньте тесто, раскатайте его и выложите в форму для выпечки, оставив бортики.
  5. Разложите клюкву на тесто ровным слоем.
  6. В отдельной миске смешайте сметану с оставшимся сахаром. Полейте ею клюкву.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.
  8. Охладите перед подачей, чтобы сметанная заливка застыла и стала плотнее.

2. Луковый пирог

Ингредиенты:

  • 250 г дрожжевого теста (можно приготовить заранее)
  • 4 средних луковицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • 100 г твердого сыра (по желанию)
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Раскатайте дрожжевое тесто и уложите в форму для выпечки, формируя бортики.
  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Выложите лук ровным слоем на тесто.
  4. В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.
  5. Если используете сыр, натрите его и добавьте в яично-молочную смесь.
  6. Залейте лук приготовленной смесью.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут, пока заливка не загустеет и не зарумянится.
  8. Подавайте горячим или теплым с салатом или сметаной.

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3. Пирог с черной смородиной и заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сахара

Для начинки:

  • 400 г черной смородины
  • 100 г сахара
  • 2 ст. л. крахмала

Для заварного крема:

  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала
  • ваниль на кончике ножа

Приготовление:

  • Для теста смешайте муку с сахаром и сливочным маслом, добавьте яйцо, замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут.
  • В это время приготовьте заварной крем. Смешайте яйца с сахаром, мукой, крахмалом и ванилью. Вскипятите молоко и постепенно введите яичную смесь, непрерывно помешивая до загустения. Охладите крем.
  • Раскатайте тесто и уложите в форму, сделав бортики. Проколите дно вилкой.
  • Смородину смешайте с сахаром и крахмалом.
  • Выложите заварной крем на тесто, сверху распределите смородину.
  • Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40 минут до румяной корочки.
  • Охладите пирог перед подачей, чтобы крем застыл.

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