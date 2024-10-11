Забытые рецепты бабушкиных пирогов

N забытых рецептов бабушкиных пирогов
Бабушки всегда знали секреты приготовления пирогов, от которых невозможно было оторваться. "Рамблер" предлагает вспомнить забытые рецепты, которые не только согревают душу, но и передают вкус традиций.
1. Пирог с клюквой и сметаной
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 500 г клюквы (можно замороженной)
- 200 г сметаны
- 3 ст. л. сахара (для начинки)
- 1 ст. л. крахмала
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте муку и холодное сливочное масло, растерев в крошку.
- Добавьте яйцо и 2 ст. л. сахара, замесите мягкое тесто. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
- В это время подготовьте начинку: смешайте клюкву с сахаром и крахмалом.
- Достаньте тесто, раскатайте его и выложите в форму для выпечки, оставив бортики.
- Разложите клюкву на тесто ровным слоем.
- В отдельной миске смешайте сметану с оставшимся сахаром. Полейте ею клюкву.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.
- Охладите перед подачей, чтобы сметанная заливка застыла и стала плотнее.
2. Луковый пирог
Ингредиенты:
- 250 г дрожжевого теста (можно приготовить заранее)
- 4 средних луковицы
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 100 г твердого сыра (по желанию)
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Раскатайте дрожжевое тесто и уложите в форму для выпечки, формируя бортики.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Выложите лук ровным слоем на тесто.
- В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.
- Если используете сыр, натрите его и добавьте в яично-молочную смесь.
- Залейте лук приготовленной смесью.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут, пока заливка не загустеет и не зарумянится.
- Подавайте горячим или теплым с салатом или сметаной.
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3. Пирог с черной смородиной и заварным кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 120 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
Для начинки:
- 400 г черной смородины
- 100 г сахара
- 2 ст. л. крахмала
Для заварного крема:
- 500 мл молока
- 2 яйца
- 3 ст. л. сахара
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- ваниль на кончике ножа
Приготовление:
- Для теста смешайте муку с сахаром и сливочным маслом, добавьте яйцо, замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут.
- В это время приготовьте заварной крем. Смешайте яйца с сахаром, мукой, крахмалом и ванилью. Вскипятите молоко и постепенно введите яичную смесь, непрерывно помешивая до загустения. Охладите крем.
- Раскатайте тесто и уложите в форму, сделав бортики. Проколите дно вилкой.
- Смородину смешайте с сахаром и крахмалом.
- Выложите заварной крем на тесто, сверху распределите смородину.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40 минут до румяной корочки.
- Охладите пирог перед подачей, чтобы крем застыл.
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