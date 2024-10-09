Курица или индейка — что выбрать?

Курица или индейка? Это один из самых популярных вопросов, адресованных диетологам и нутрициологам. Какое мясо птицы предпочесть с точки зрения пользы для организма – рассказала специалист.

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По словам нутрициолога Фрэнсис Ларджман-Рот, и курица, и индейка отличаются высоким содержанием нежирного белка и доступны для людей, заботящихся о своем здоровье. Тем не менее, есть отличительные нюансы, касающиеся питательной ценности обеих птиц.

Порция куриной грудки без костей и кожи весом 84 г содержит: 128 ккал, 26 г белка, 2,7 г жира, 88 мг холестерина, 0,39 мг железа, 0,77 мг цинка и 94 мг холина.

В аналогичной порции грудки индейки без костей и кожи содержится: 125 ккал, 26 г белка, 1,7 г жира, 68 мг холестерина, 0,6 мг железа, 1,46 мг цинка и 72 мг холина.

Получается, индейка превосходит курицу из-за более низкого уровня холестерина и большего содержания железа. Однако, по усвояемости курица немного опережает индейку.

По индексу усвояемости белка PDCAAS (аминокислотный коэффициент усваиваемости белков) оценка 1 считается идеальной, означающей, что белок содержит все аминокислоты, необходимые для роста и поддержания жизнедеятельности. У куриной грудки индекс – 0, 93, а у грудки индейки – 0,91.