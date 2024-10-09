Эксперт назвал продукты, сильнее всего снижающие уровень тестостерона

Алкоголь и кофе снижают уровень тестостерона у мужчин, рассказал NEWS.ru психолог Павел Фельдман. Эксперт напомнил, что негативно влияют также сахар, соевые и переработанные продукты, трансжиры.

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«Продукты снижающие тестостерон: алкоголь, кофе, сахар, соевые продукты и соевый белок — это растительные источники эстрогена (женского гормона), переработанные продукты и трансжиры», — отметил Фельдман.

Ранее Фельдман заявил, что для повышения потенции мужчинам нужно выполнять в спортзале многосуставные упражнения: жимы, тяги и приседания. Он отметил, что помогает бег, езда на велосипеде, а также растяжка. Эксперт подчеркнул: бег, ходьба, езда на велосипеде улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы, что также будет благоприятно сказывается на мужском здоровье. Данные виды физической активности улучшают выносливость организма.

Ранее врач-уролог Решат Алиев рассказал: долгое половое воздержание опасно тем, что может привести к простатиту. По его словам, из-за отсутствия секса могут сужаться сосуды, что влияет на ткани полового члена. Врач отметил, что ткань предстательной железы перестает вырабатывать этот секрет, когда долго нет эякуляции. Также могут появиться белковые пробки из-за застоя этого секрета в протоках предстательной железы. Все это может стать причиной простатита.