$96.11+0.04105.69+0.38
Почта

Суп, латте и десерт: 7 интересных рецептов из тыквы

Осень — это однозначно сезон тыквы, и именно в это время она становится настоящей королевой и звездой на кухне. По мнению ботаников тыква является ягодой, как арбуз или помидор, а подавляющее большинство любителей тыквы считает ее овощем. Но, как бы то ни было, этот яркий, богатый витаминами и клетчаткой плод идеально подходит для множества блюд: от супов до десертов. Если вам хочется чего-то необычного, вот семь интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть потенциал тыквы на все 100 процентов. И даже чуть больше.

Суп, латте и десерт: семь интересных рецептов из тыквы
© unsplash

Крем-суп из тыквы с кокосовым молоком и имбирем

Этот ароматный суп — настоящий фаворит осенних меню. Нежная текстура тыквы в сочетании с кокосовым молоком и имбирем создают согревающий и насыщенный вкус.

  • 500 г тыквы;
  • 1 луковица;
  • 200 мл кокосового молока;
  • 1 ч. л. тертого имбиря;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 500 мл овощного бульона;
  • Оливковое масло, соль и перец по вкусу.
  1. Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на оливковом масле;
  2. Добавьте кусочки тыквы и имбирь, перемешайте;
  3. Влейте овощной бульон и варите до мягкости тыквы (около 15 минут);
  4. Добавьте кокосовое молоко, взбейте суп блендером до кремовой консистенции;
  5. Посолите, поперчите по вкусу и подавайте горячим.

Тыквенные маффины с корицей

Эти ароматные маффины — идеальный выбор для осеннего чаепития. Корица и мускатный орех добавляют им теплоту и уют, а тыква делает выпечку мягкой и нежной.

  • 300 г тыквенного пюре;
  • 200 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 0,5 ч. л. мускатного ореха;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 100 мл растительного масла.
  1. Смешайте тыквенное пюре с яйцами, маслом и сахаром;
  2. В другой миске соедините муку, разрыхлитель, корицу и мускатный орех;
  3. Соедините обе смеси и тщательно перемешайте;
  4. Разложите тесто по формам для маффинов и выпекайте при 180°C около 20 минут.

Тыквенный хумус

Добавление тыквы в традиционный хумус придает этому блюду не только красивый цвет, но и уникальный вкус.

  • 200 г вареной тыквы;
  • 1 банка консервированного нута (или 200 г вареного);
  • 2 ст. л. тахини;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст.л. оливкового масла;
  • Соль и перец по вкусу.
  1. В блендере соедините тыкву, нут, тахини, лимонный сок, чеснок и оливковое масло;
  2. Взбейте до однородной массы;
  3. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с овощами или лепешками.

Запеченная тыква с медом и орехами

Простой, но очень вкусный десерт. Мед и орехи идеально дополняют сладковатую тыкву, делая это блюдо отличным завершением любого обеда.

  • 500 г тыквы;
  • 2 ст. л. меда;
  • 50 г грецких орехов;
  • 1 ч. л. корицы.
  1. Нарежьте тыкву на крупные куски;
  2. Смешайте мед с корицей и полейте им тыкву;
  3. Посыпьте орехами и запекайте в духовке при 180°C около 30 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыквенное ризотто с пармезаном

Тыквенное ризотто — это необычное, но невероятно вкусное блюдо, которое покорит вас своей кремовой текстурой и насыщенным вкусом.

  • 300 г тыквы;
  • 200 г риса для ризотто (арборио);
  • 1 луковица;
  • 100 мл белого вина;
  • 500 мл овощного бульона;
  • 50 г пармезана;
  • Оливковое масло, соль и перец по вкусу.
  1. Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте рис и обжаривайте 2–3 минуты;
  2. Влейте вино, дайте ему выпариться;
  3. Постепенно добавляйте горячий бульон, помешивая, пока рис не станет мягким;
  4. В это время запеките кусочки тыквы до мягкости, затем добавьте их к ризотто;
  5. Вмешайте пармезан и подавайте горячим.

Тыквенный латте

Этот напиток давно стал символом осени и отдельным мемом. Его можно легко приготовить дома, используя натуральные ингредиенты.

  • 200 мл молока (или растительного аналога);
  • 100 мл кофе;
  • 2 ст. л. тыквенного пюре;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. корицы;
  • Взбитые сливки для украшения.
  1. В небольшой кастрюле смешайте молоко, тыквенное пюре, сахар и корицу;
  2. Подогрейте смесь, не доводя до кипения;
  3. Влейте в чашку свежезаваренный кофе и добавьте молочную смесь;
  4. Украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей сверху.

Тыквенные оладьи с рикоттой

Эти легкие и воздушные оладьи — прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Рикотта придает им особую текстуру и нежность.

  • 200 г тыквенного пюре;
  • 150 г рикотты;
  • 100 г муки;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ст. л. сахара;
  • Щепотка соли.
  1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте рикотту и тыквенное пюре;
  2. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте в основную смесь;
  3. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.