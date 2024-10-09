Суп, латте и десерт: семь интересных рецептов из тыквы

Суп, латте и десерт: 7 интересных рецептов из тыквы
Осень — это однозначно сезон тыквы, и именно в это время она становится настоящей королевой и звездой на кухне. По мнению ботаников тыква является ягодой, как арбуз или помидор, а подавляющее большинство любителей тыквы считает ее овощем. Но, как бы то ни было, этот яркий, богатый витаминами и клетчаткой плод идеально подходит для множества блюд: от супов до десертов. Если вам хочется чего-то необычного, вот семь интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть потенциал тыквы на все 100 процентов. И даже чуть больше.
Крем-суп из тыквы с кокосовым молоком и имбирем
Этот ароматный суп — настоящий фаворит осенних меню. Нежная текстура тыквы в сочетании с кокосовым молоком и имбирем создают согревающий и насыщенный вкус.
- 500 г тыквы;
- 1 луковица;
- 200 мл кокосового молока;
- 1 ч. л. тертого имбиря;
- 2 зубчика чеснока;
- 500 мл овощного бульона;
- Оливковое масло, соль и перец по вкусу.
- Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на оливковом масле;
- Добавьте кусочки тыквы и имбирь, перемешайте;
- Влейте овощной бульон и варите до мягкости тыквы (около 15 минут);
- Добавьте кокосовое молоко, взбейте суп блендером до кремовой консистенции;
- Посолите, поперчите по вкусу и подавайте горячим.
Тыквенные маффины с корицей
Эти ароматные маффины — идеальный выбор для осеннего чаепития. Корица и мускатный орех добавляют им теплоту и уют, а тыква делает выпечку мягкой и нежной.
- 300 г тыквенного пюре;
- 200 г муки;
- 150 г сахара;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. корицы;
- 0,5 ч. л. мускатного ореха;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 100 мл растительного масла.
- Смешайте тыквенное пюре с яйцами, маслом и сахаром;
- В другой миске соедините муку, разрыхлитель, корицу и мускатный орех;
- Соедините обе смеси и тщательно перемешайте;
- Разложите тесто по формам для маффинов и выпекайте при 180°C около 20 минут.
Тыквенный хумус
Добавление тыквы в традиционный хумус придает этому блюду не только красивый цвет, но и уникальный вкус.
- 200 г вареной тыквы;
- 1 банка консервированного нута (или 200 г вареного);
- 2 ст. л. тахини;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст.л. оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
- В блендере соедините тыкву, нут, тахини, лимонный сок, чеснок и оливковое масло;
- Взбейте до однородной массы;
- Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с овощами или лепешками.
Запеченная тыква с медом и орехами
Простой, но очень вкусный десерт. Мед и орехи идеально дополняют сладковатую тыкву, делая это блюдо отличным завершением любого обеда.
- 500 г тыквы;
- 2 ст. л. меда;
- 50 г грецких орехов;
- 1 ч. л. корицы.
- Нарежьте тыкву на крупные куски;
- Смешайте мед с корицей и полейте им тыкву;
- Посыпьте орехами и запекайте в духовке при 180°C около 30 минут, пока тыква не станет мягкой.
Тыквенное ризотто с пармезаном
Тыквенное ризотто — это необычное, но невероятно вкусное блюдо, которое покорит вас своей кремовой текстурой и насыщенным вкусом.
- 300 г тыквы;
- 200 г риса для ризотто (арборио);
- 1 луковица;
- 100 мл белого вина;
- 500 мл овощного бульона;
- 50 г пармезана;
- Оливковое масло, соль и перец по вкусу.
- Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте рис и обжаривайте 2–3 минуты;
- Влейте вино, дайте ему выпариться;
- Постепенно добавляйте горячий бульон, помешивая, пока рис не станет мягким;
- В это время запеките кусочки тыквы до мягкости, затем добавьте их к ризотто;
- Вмешайте пармезан и подавайте горячим.
Тыквенный латте
Этот напиток давно стал символом осени и отдельным мемом. Его можно легко приготовить дома, используя натуральные ингредиенты.
- 200 мл молока (или растительного аналога);
- 100 мл кофе;
- 2 ст. л. тыквенного пюре;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. корицы;
- Взбитые сливки для украшения.
- В небольшой кастрюле смешайте молоко, тыквенное пюре, сахар и корицу;
- Подогрейте смесь, не доводя до кипения;
- Влейте в чашку свежезаваренный кофе и добавьте молочную смесь;
- Украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей сверху.
Тыквенные оладьи с рикоттой
Эти легкие и воздушные оладьи — прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Рикотта придает им особую текстуру и нежность.
- 200 г тыквенного пюре;
- 150 г рикотты;
- 100 г муки;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ст. л. сахара;
- Щепотка соли.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте рикотту и тыквенное пюре;
- Смешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте в основную смесь;
- Жарьте оладьи на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.