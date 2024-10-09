Суп, латте и десерт: семь интересных рецептов из тыквы

Осень — это однозначно сезон тыквы, и именно в это время она становится настоящей королевой и звездой на кухне. По мнению ботаников тыква является ягодой, как арбуз или помидор, а подавляющее большинство любителей тыквы считает ее овощем. Но, как бы то ни было, этот яркий, богатый витаминами и клетчаткой плод идеально подходит для множества блюд: от супов до десертов. Если вам хочется чего-то необычного, вот семь интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть потенциал тыквы на все 100 процентов. И даже чуть больше.

© unsplash

Крем-суп из тыквы с кокосовым молоком и имбирем

Этот ароматный суп — настоящий фаворит осенних меню. Нежная текстура тыквы в сочетании с кокосовым молоком и имбирем создают согревающий и насыщенный вкус.

500 г тыквы;

1 луковица;

200 мл кокосового молока;

1 ч. л. тертого имбиря;

2 зубчика чеснока;

500 мл овощного бульона;

Оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на оливковом масле; Добавьте кусочки тыквы и имбирь, перемешайте; Влейте овощной бульон и варите до мягкости тыквы (около 15 минут); Добавьте кокосовое молоко, взбейте суп блендером до кремовой консистенции; Посолите, поперчите по вкусу и подавайте горячим.

Тыквенные маффины с корицей

Эти ароматные маффины — идеальный выбор для осеннего чаепития. Корица и мускатный орех добавляют им теплоту и уют, а тыква делает выпечку мягкой и нежной.

300 г тыквенного пюре;

200 г муки;

150 г сахара;

2 яйца;

1 ч. л. корицы;

0,5 ч. л. мускатного ореха;

1 ч. л. разрыхлителя;

100 мл растительного масла.

Смешайте тыквенное пюре с яйцами, маслом и сахаром; В другой миске соедините муку, разрыхлитель, корицу и мускатный орех; Соедините обе смеси и тщательно перемешайте; Разложите тесто по формам для маффинов и выпекайте при 180°C около 20 минут.

Тыквенный хумус

Добавление тыквы в традиционный хумус придает этому блюду не только красивый цвет, но и уникальный вкус.

200 г вареной тыквы;

1 банка консервированного нута (или 200 г вареного);

2 ст. л. тахини;

1 ст. л. лимонного сока;

1 зубчик чеснока;

2 ст.л. оливкового масла;

Соль и перец по вкусу.

В блендере соедините тыкву, нут, тахини, лимонный сок, чеснок и оливковое масло; Взбейте до однородной массы; Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с овощами или лепешками.

Запеченная тыква с медом и орехами

Простой, но очень вкусный десерт. Мед и орехи идеально дополняют сладковатую тыкву, делая это блюдо отличным завершением любого обеда.

500 г тыквы;

2 ст. л. меда;

50 г грецких орехов;

1 ч. л. корицы.

Нарежьте тыкву на крупные куски; Смешайте мед с корицей и полейте им тыкву; Посыпьте орехами и запекайте в духовке при 180°C около 30 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыквенное ризотто с пармезаном

Тыквенное ризотто — это необычное, но невероятно вкусное блюдо, которое покорит вас своей кремовой текстурой и насыщенным вкусом.

300 г тыквы;

200 г риса для ризотто (арборио);

1 луковица;

100 мл белого вина;

500 мл овощного бульона;

50 г пармезана;

Оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте рис и обжаривайте 2–3 минуты; Влейте вино, дайте ему выпариться; Постепенно добавляйте горячий бульон, помешивая, пока рис не станет мягким; В это время запеките кусочки тыквы до мягкости, затем добавьте их к ризотто; Вмешайте пармезан и подавайте горячим.

Тыквенный латте

Этот напиток давно стал символом осени и отдельным мемом. Его можно легко приготовить дома, используя натуральные ингредиенты.

200 мл молока (или растительного аналога);

100 мл кофе;

2 ст. л. тыквенного пюре;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. корицы;

Взбитые сливки для украшения.

В небольшой кастрюле смешайте молоко, тыквенное пюре, сахар и корицу; Подогрейте смесь, не доводя до кипения; Влейте в чашку свежезаваренный кофе и добавьте молочную смесь; Украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей сверху.

Тыквенные оладьи с рикоттой

Эти легкие и воздушные оладьи — прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Рикотта придает им особую текстуру и нежность.

200 г тыквенного пюре;

150 г рикотты;

100 г муки;

2 яйца;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ст. л. сахара;

Щепотка соли.