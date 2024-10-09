Диетолог рассказал, какую часть курицы не стоит есть

В коже курицы содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому от нее лучше избавляться при приготовлении пищи, посоветовала врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева в беседе с радио Sputnik.

© РИА Новости

Врач отметила, что в курятине содержится столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если с мяса не убирать кожу.

Однако в грудке птицы содержится минимум жира, поэтому она считается самой полезной частью тушки. Грудку можно есть на ужин, а более темное мясо птицы лучше употреблять в обед. В то же время не стоит исключать из рациона бедро и голень, так как это добавит разнообразия в питании.

"Голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку – на ужин. <...> Голень и бедро – ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем", – отметила врач.

Также она посоветовала готовить курицу так, чтобы на ней не образовывалась хрустящая корочка. Такой результат обжарки или запекания является продуктом гликации, что вызывает склеивание волокон коллагена и приводит к старению сосудов и кожи.

По мнению специалиста, наиболее полезно куриное мясо, приготовленное на пару или методом су-вид. Также Сычева рекомендовала запекать курятину. Диетолог посоветовала включать куриное мясо в рацион не ежедневно, а чередовать его с рыбой и другими видами мяса.

Ранее эндокринолог Татьяна Мазулевская заявила, что после плотного ужина, состоящего из красного мяса, сыра с плесенью или фруктов, могут возникнуть нарушения сна. Организму тяжело усваивать свинину, баранину и говядину, на это требуется время.

Также вечером не следует есть много фруктов, поскольку они могут спровоцировать вздутие, добавила Мазулевская.