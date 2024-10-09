Рецепт для похудения: сырники в духовке

Рецепт нежных и вкусных сырников без пшеничной муки. Готовятся быстро, в духовке и не вредят фигуре — всего 192 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 400 г творога, куриное яйцо, 25 г сахара, 0,2 чайной ложки ванилина, 40 г овсяной муки.

Муку просейте и в глубокой миске соедините мягкий творог, яйцо, сахар и ванилин. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться немного вязким. Оставьте его на 20 минут.

Застелите противень пергаментом и выложите на него сформированные сырники. Запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Блюдо готово!

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