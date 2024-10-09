Шеф-повара рассказали о необычных рецептах из грибов

Сезон "тихой охоты" продолжается, а это значит, что из лесных трофеев можно приготовить много интересных блюд. Помимо заготовок и супов профессиональные кулинары из этого продукта создают необычные деликатесы.

Все привыкли видеть стейки из отборного мяса, но это блюдо можно сделать из большого белого гриба, рассказал порталу atas.info шеф-повар Андрей Коротышев.

Стейк из грибов

Сначала разрезаем гриб пополам вдоль. Надсекаем ножом мякоть. В отдельной емкости смешиваем яйца, молоко, соль и перец. Этой заготовкой смазываем поверхность, обжариваем минут 10 на среднем огне до золотистой корочки. Стейк готов.

Грибы сгодятся не только для первых и вторых блюд, но и на десерты.

Чизкейк

Для основы соленые крекеры измельчаем блендером, перемешиваем их с подтаявшим сливочным маслом, замешиваем тесто, затем равномерно распределяем его по дну формы. Грибное пюре смешиваем с грибным бульоном, сливками и сливочным сыром в кастрюле, прогреваем все до 60 градусов. Добавляем соль, сахар и желатин. Перемешиваем и измельчаем блендером до гладкой текстуры. Заливаем получившуюся смесь в емкость с уже готовой основой для десерта. Выпекаем в духовке при 200 градусах примерно 10 минут.

Цукаты из лисичек

Для приготовления необычных сладостей нужно смешать воду, сок лимона с цедрой и сахар. Довести до кипения, уваривать 10-12 минут. Лисички промыть под краном, положить их в получившийся сироп, варить дополнительно еще 3-4 минуты. Откинуть их на решетку сушилки. Доводим блюдо до готовности при температуре 60 градусов 7 часов.

От грибных десертов вернемся к более традиционным рецептам.

- Киш - это открытый слоеный пирог. Очень простой рецепт французской кухни, но вкус получается колоссальный. Очень глубокие вкусы получаются при добавлении трюфелей, - отметил участник гастрономических проектов Даниэль Шарипов.

А о правилах приготовления качественного жюльена рассказал повар-любитель Николай Гинзберг.

Грибы подготовить и порезать. Далее обжарить отдельно лук, смешать эти ингредиенты, залить смесью сметаны, итальянских специй и одной столовой ложки майонеза. Выложить в форму, посыпать сыром и поставить в духовку, пока сверху не появится золотистая корочка.