«СберМаркетинг» провел исследование по потреблению россиянами рыбы, в котором приняло участие около 2000 человек. Оно показало, что икра остается праздничным продуктом, но это происходит из-за высокой стоимости продукта, а не из-за нежелания есть икру чаще.

Раз в год икру покупает 48% населения — традиционный рост спроса приходится на период закупок к новогодним праздникам. В постоянном ежемесячном рационе икра присутствует у 12% опрошенных, а в еженедельном — у 3%. Среди них большую долю занимают люди в возрасте от 36 до 40 лет. Но 41% всех опрошенных хотел бы есть икру чаще. И этот факт говорит о том, что потенциально икра может стать повседневным продуктом, пояснил «Инвест-Форсайту» директор по исследованиям и разработке «СберМаркетинга» Евгений Батяшин.