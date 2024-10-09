Что попробовать из веганских и вегетарианских блюд

Для кого-то образ жизни, а для других — возможность время от времени экспериментировать, знакомясь с альтернативными системами питания. Вегетарианская и веганская кухня продолжают привлекать многих, делая ставку на оригинальные сочетания ингредиентов — как привычных, так и не очень. Рассказываем, как приобщиться к нетрадиционному рациону.

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SATTVA

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Благость, чистота и доброта — так переводится с санскрита название вегетарианского ресторана. Руководствуясь этими принципами, индийские, паназиатские и европейские гастротрадиции сплелись в весьма сбалансированный союз. «Панир тикка» или салат капрезе, том-кха или «райта», «карбонара» или кесадилья по-дружески сосуществуют в меню.

«Циники»

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Любимая всеми классика в «растительной» обработке. Если «Цезарь», то с артишоками и тофу. Если бургер, то с мультибобовой котлетой. Авокадо-тост собирается на гречишном хлебе. А роллы начиняются киноа и баклажанами. И без десерта никуда — в биобистро калории считать не принято. И никакого цинизма.

«КОМ»

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«Песто-цукини», «Баклажан-перец», «Манго-темпе», «Вешенки-кимчи» — неаполитанская пицца готовится на веганский лад с любопытными начинками. Главная героиня заведения томится в большой дровяной печи. Из сладкого правят бал пончики (кокосовые, соленая карамель) и эклеры (матча-фисташка или матча-белый шоколад).

«Москва — Дели»

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Разуваясь при входе, вы попадаете в дхабу — традиционную индийскую забегаловку с открытой глиняной печью посередине. Меню? Нет, не слышали. Здесь подают то, что приготовят сегодня повара. Концепция заведения не подразумевает изысков, а потому чаще всего перед гостями на столе появляется тхали — поднос с горкой риса посередине и пиалами с гарнирами вроде ароматных карри и чатни.

«МОХ/Волна»

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Тофу, темпе, сейтан — с высокобелковыми альтернативами мяса в кафе общаются на ты (рыба, мясо, молоко, конечно же, запрещены). Помимо закусок вроде сэндвичей и онигирадзу на выбор несколько видов боулов, среди них — с полентой, с хумусом, поке и буррито.

«Дадати»

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Для тех, кто любит начинать день с мук выбора по поводу того, что же заказать на завтрак. Рисовая каша на миндальном молоке, например, идет с грушей и соленой карамелью или с пюре из манго. Блинчики могут быть с веганским лососем или «курицей» из сейтана. Может быть, тофу-омлет или нутовые оладьи? На обед и ужин зато более классическое меню.

REfresh

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Акцент на соки, смузи и шейки. Определившись с напитками, можно обратить внимание и на еду. В качестве старта — фалафель с манговым чатни и дзадзики. Основное блюдо — ризотто из цветной капусты. И да, в любое блюдо можно добавить рыбу или морепродукты. А завершаем трапезу зеленым чизкейком.