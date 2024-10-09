Рецепт морковного торта на сковороде

Редко встретишь ребенка, который с удовольствием ест овощи. Морковный торт без выпекания поможет решить эту проблему. Он получается нежным, а сладкая морковка в сочетании с творогом покорит сердце даже самого привередливого малыша. Советуем приготовить морковный торт вечером, а подать его на завтрак — так десерт станет в разы нежнее.

Ингредиенты

Морковь — 150 г

Мелкие яйца — 2 шт.

Сахар — 50 г

Кефир — 75 мл

Мягкий творог — 200 г

Мука пшеничная — ¼ стакана

Хлопья геркулес — ¼ стакана

Измельченные хлопья геркулес — ¼ стакана

Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка

Корица — 1 чайная ложка

Сахарная пудра — по вкусу

Немного растительного масла для жарки

Способ приготовления