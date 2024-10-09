Рецепт морковного торта на сковороде

Морковный торт на сковороде — перекус, который понравится даже детям
Редко встретишь ребенка, который с удовольствием ест овощи. Морковный торт без выпекания поможет решить эту проблему. Он получается нежным, а сладкая морковка в сочетании с творогом покорит сердце даже самого привередливого малыша. Советуем приготовить морковный торт вечером, а подать его на завтрак — так десерт станет в разы нежнее.
Ингредиенты
- Морковь — 150 г
- Мелкие яйца — 2 шт.
- Сахар — 50 г
- Кефир — 75 мл
- Мягкий творог — 200 г
- Мука пшеничная — ¼ стакана
- Хлопья геркулес — ¼ стакана
- Измельченные хлопья геркулес — ¼ стакана
- Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка
- Корица — 1 чайная ложка
- Сахарная пудра — по вкусу
- Немного растительного масла для жарки
Способ приготовления
- На мелкой терке измельчаем очищенную сырую морковь. Затем добавляем к ней яйца, сахар, корицу и кефир. Тщательно перемешиваем.
- В муку добавляем разрыхлитель. Вмешиваем сухие ингредиенты к моркови. Затем постепенно вводим хлопья геркулеса, следя за тем, чтобы тесто не стало слишком густым.
- На разогретую сковороду тонким слоем выкладываем тесто. С каждой стороны корж следует обжарить по несколько минут. Должно получиться около трех-четырех штук.
- Вмешиваем в творог сахарную пудру. Готовым кремом смазываем коржи.
- Морковный торт должен хорошо пропитаться творогом. Можно оставить десерт в холодильнике на несколько часов, но лучше на ночь.