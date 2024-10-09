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Морковный торт на сковороде — перекус, который понравится даже детям

Редко встретишь ребенка, который с удовольствием ест овощи. Морковный торт без выпекания поможет решить эту проблему. Он получается нежным, а сладкая морковка в сочетании с творогом покорит сердце даже самого привередливого малыша. Советуем приготовить морковный торт вечером, а подать его на завтрак — так десерт станет в разы нежнее.

Рецепт морковного торта на сковороде
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Морковь — 150 г
  • Мелкие яйца — 2 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Кефир — 75 мл
  • Мягкий творог — 200 г
  • Мука пшеничная — ¼ стакана
  • Хлопья геркулес — ¼ стакана
  • Измельченные хлопья геркулес — ¼ стакана
  • Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка
  • Корица — 1 чайная ложка
  • Сахарная пудра — по вкусу
  • Немного растительного масла для жарки

Способ приготовления

  1. На мелкой терке измельчаем очищенную сырую морковь. Затем добавляем к ней яйца, сахар, корицу и кефир. Тщательно перемешиваем.
  2. В муку добавляем разрыхлитель. Вмешиваем сухие ингредиенты к моркови. Затем постепенно вводим хлопья геркулеса, следя за тем, чтобы тесто не стало слишком густым.
  3. На разогретую сковороду тонким слоем выкладываем тесто. С каждой стороны корж следует обжарить по несколько минут. Должно получиться около трех-четырех штук.
  4. Вмешиваем в творог сахарную пудру. Готовым кремом смазываем коржи.
  5. Морковный торт должен хорошо пропитаться творогом. Можно оставить десерт в холодильнике на несколько часов, но лучше на ночь.