Три проверенных способа выбрать вкусные апельсины

Многие в осенний период хотят укрепить иммунитет, поэтому задаются вопросом, как выбрать апельсины. Существует три проверенных способа купить не только полезные, но и вкусные плоды.

Первое, на что стоит обратить внимание, — размер плода и внешний вид его шкурки. Считается, что небольшие апельсины более сладкие, а крупные — сухие и менее насыщенные по вкусу. Эксперты напоминают, что цитрус не должен быть рыхлым и мягкими.

Сочные апельсины всегда достаточно тяжелые, поэтому перед покупкой имеет смысл взять фрукт в руки и прикинуть его вес. Эксперты советуют положить легкие плоды обратно в корзинку или коробку, поскольку такие цитрусы суховатые и невкусные.

Второй шаг в погоне за сладким апельсином — запах. Аромат должен быть ярким, свежим. Если плоды замораживали, то они не будут иметь отчетливого запаха.

Третий пункт — цвет апельсина. Шкурка должна быть яркой, равномерной. На ней не должно быть потертостей и царапин — в этом случае в мякоть могли проникнуть вредоносные бактерии. Хорошие апельсины имеют гладкую кожуру. Если кожура пористая, то апельсин толстокожий, однако это не минус, ведь в этом случае цитрус будет лучше чиститься.

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