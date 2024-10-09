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Когда гости на пороге: морковный торт — пятиминутка без духовки

Когда в доме ждут гостей, вокруг царит атмосфера волнения. Нужно успеть убраться, привести себя в порядок и подготовить праздничный стол. В такой спешке часто не хватает времени, чтобы сделать все запланированное. Предлагаем испечь морковный торт — пятиминутку, который окажется настоящим спасением в подобных ситуациях.

Рецепт морковного торта без духовки
© globallookpress.com

Пусть обилие ингредиентов не пугает — большая их часть наверняка есть на кухне у каждого, а за недостающими можно быстро спуститься в магазин у дома.

Ингредиенты

  • Измельченная на мелкой терке морковь — 60 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сахар — 50 г
  • Мука пшеничная — 90 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Грецкие орехи — 25 г
  • Разрыхлитель для теста — 5 г
  • Молотый имбирь — ½ чайной ложки
  • Мускатный орех — щепотка
  • Соль — щепотка
  • Корица — 1 чайная ложка
  • Сливочный сыр — 75 г
  • Сливки для взбивания — 75 г
  • Сахарная пудра — столовая ложка

Способ приготовления

  1. Дробим на кусочки грецкие орехи, смешиваем их с морковью, сахаром, солью, пряностями, молоком и растительным маслом. Тщательно перемешиваем.
  2. Смешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем сухие ингредиенты к пряной морковной смеси и перемешиваем. Тесто готово!
  3. Выкладываем тесто в формочки — это могут быть кружки, порционные тарелки для жульена или любая другая небольшая посуда, кроме металлической. Ставим формочки с тестом в микроволновую печь на четыре-пять минут, выставив мощность 900.
  4. Проверив готовность зубочисткой, вынимаем бисквиты из форм. Разрезаем каждый пополам.
  5. Взбиваем сливки до состояния крема. Вмешиваем в них сливочный сыр и сахарную пудру. Получается отличный крем для смазывания коржей.
  6. Теперь можно собирать готовый морковный торт. Он получился небольшим, поэтому при желании можно увеличить количество ингредиентов и испечь тортики для каждого гостя.

Осенью хочется наслаждаться вкусной и полезной едой, приготовленной из ярких ингредиентов. Предлагаем удивить гостей, подав перед морковным тортом суп в тыкве. Он порадует не только необычной подачей, но нежным вкусом.