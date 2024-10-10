Cексолог перечислил продукты, которые поднимают уровень тестостерона

Уровень тестостерона у мужчин поднимают устрицы, шпинат, имбирь и гранат, рассказал NEWS.ru сексолог Павел Фельдман. По его словам, употреблять в пищу также стоит жирную рыбку.

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«‎Продукты повышающие тестостерон: устрицы, шпинат, гранат, имбирь, жирная рыба», — отметил Фельдман.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина заявила, что мужская потенция зависит от множества факторов. По ее словам, продукты питания также влияют на способность организма к половому акту. Как отметила специалист, первым негативно влияющим продуктом является сахар, который есть практически во всех продуктах питания.

Уролог Андрей Смерницкий ранее рассказал, что желание сходить в туалет сразу после того, как мужчина лег в кровать для ночного сна, может говорить об аденоме простаты и сахарном диабете. По его словам, нельзя списывать такие случаи на безобидную привычку.

До этого уролог Загид Асаханов заявил, что для обследования мочевого пузыря в том числе выполняют УЗИ и цистоскопию. Как пояснил врач, в последнем случае осуществляется малоинвазивное эндоскопическое исследование. Специалист напомнил и о рентгене, позволяющем оценить строение не только мочевого пузыря, но и мочевыводящего канала.