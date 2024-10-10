Где в России делают самый вкусный мед

Башкирия, Алтайский край и Татарстан вошли в топ мест, где делают самый вкусный мед в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий tutu, которые опросили более 1200 человек по всей стране.

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«Россияне считают, что самый вкусный мед делают в Башкирии — за него проголосовали 35,72%. На втором месте Алтайский край — 14,4%, а на третьем Татарстан — 4,83%. Замыкают пятерку самого вкусного меда Краснодарский край и Ростовская область — за них отдано 4,33% и 2,33% голосов», — поделились эксперты.

По словам специалистов, мед из Карелии, Московской и Оренбургской областей предпочитают по 2,25% россиян, а из Красноярского края и Ставропольского края — по 2,08%. Далее следуют Тамбовская область и Пермский край — за них проголосовали по 1,75% опрошенных, а за Тульскую и Белгородскую область – по 1,33%.

В рейтинг вошли и Ленинградская область и Приморский край, получившие по 1,08%, а также Орловская и Воронежская области — за них отдано 0,92% и 0,75% голосов. Кроме того, путешественники назвали Самарскую и Псковскую области, Дагестан и Крым.

Почти 10% опрошенных не нашли в списке регион, в котором производят самый вкусный мед по их мнению, а 7,49% участников заявили, что не едят мед.

К самым любимым видам меда россияне отнесли липовый (20,88%), цветочный (18,63%) и гречишный (11,99%). В рейтинге также оказались горный и дикий мед – за них проголосовали 7,68% и 6,18% участников опроса.

Шестое место занял луговой мед, который выбрали почти 6% опрошенных. За акациевый мед проголосовали 4,96%, за мед с маточным молочком и таежный — по 4.59%.

По словам экспертов, в список также попали лесной мед — его выбирают 3,75% россиян, донниковый — 3,56% и прополисный — 3,18%. Лишь 4,12% россиян заявили, что любят каштановый, мед из разнотравья и подсолнечниковый мед.