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Витамины в банке — маринованная капуста со свеклой

Маринованная капуста со свеклой — настоящая сокровищница витаминов. В этом зимнем салате сохраняются все полезные вещества, которые есть в свежих овощах. Это блюдо содержит много витамина С и помогает улучшить микрофлору кишечника, а также благотворно воздействует на центральную нервную систему.

Витамины в банке: маринованная капуста со свеклой
© Unsplash

Ингредиенты:

  • Капуста — 1,5 кг;
  • Свекла — 1 шт.;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Вода — 1 л;
  • Сахар — 3 столовые ложки без горки;
  • Соль — 3 столовые ложки без горки;
  • Девятипроцентный уксус — половина стакана;
  • Черный перец — 8 горошин.

Способ приготовления

  1. Кочан хорошо промываем и оставляем высыхать. После — удаляем кочерыжку и нарезаем капусту на крупные кубики.
  2. Свеклу измельчаем на крупной терке.
  3. Режем зубчики чеснока на тонкие дольки. Теперь нож можно убрать. Остается соединить все овощи в миске.
  4. Приступим к приготовлению маринада. Для этого нужно кипятить воду с солью, сахаром и приправами в течение 10 минут. По окончании этого времени следует извлечь из маринада лавровый лист и перец. Затем вливаем в кастрюлю уксус.
  5. Остается переложить овощную смесь в стерилизованную банку, плотно утрамбовать овощи и залить их горячим маринадом.

Салат нужно остудить и убрать в холодильник. Уже на следующий день его можно есть.