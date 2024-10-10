Рецепт для похудения: салат с мидиями

Салат с мидиями и помидорами получается ярким, вкусным и питательным. Блюдо можно готовить и на повседневный стол, и на праздничный, оно не вредит фигуре: всего 52 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 130 г замороженных мидий, 100 г помидоров черри, 220 г стручковой фасоли зеленой, 50 г болгарского перца, чайную ложку кунжута, соль по вкусу, 4 г зелени. Для заправки — по 1,5 чайной ложки соевого соуса, оливкового масла и лимонного сока.

Фасоль промойте и удалите кончики с двух сторон у каждого стручка. Отварите фасоль в подсоленной воде в течение восьми минут. Слейте воду, остудите фасоль и разделите каждый стручок на три части.

Мидии промойте под проточной водой, опустите в кипящую подсоленную воду и дождитесь закипания. Убавьте огонь и варите мидии в течение минуты. Готовые мидии достаньте из воды и дайте остыть.

Болгарский перец вымойте, очистите от семян и нарежьте соломкой, зелень вымойте и мелко нарежьте, кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистости.

Соедините фасоль, мидии, болгарский перец, зелень и перемешайте. На тарелку выложите овощи с мидиями, добавьте нарезанные помидоры, посыпьте кунжутом. Смешайте ингредиенты для заправки и полейте ею салат.

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