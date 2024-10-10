Салат оливье как у бабушки — советский рецепт
Салат оливье, ставший культовым блюдом на постсоветском пространстве, берет свои корни в России конца 19 века. Считается, что блюдо разработал французский шеф-повар Луи Оливье. В то время он работал в Москве. Первая версия салата оливье сильно отличается от современной. Так, Луи добавил в свое творение раковые шейки и дичь.
После революции 1917 года, когда в стране не хватало дорогих продуктов, рецепт салата оливье значительно изменился. Вместо изысканных ингредиентов стали использовать более доступные: картофель, морковь, яйца, маринованные огурцы и колбасу.
Салат оливье стал не только символом советской кухни, но и любимым блюдом, которое и сегодня радует своим вкусом. Попробуем приготовить классический вариант блюда на своей кухне!
Ингредиенты:
- Крупная картошка — 4 шт.;
- Морковь — 2 шт.;
- Соленые огурцы — 3 шт.;
- Яйца — 4 шт.;
- Докторская колбаса — 500 г;
- Банка зеленого горошка;
- Майонез — по вкусу;
- Черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Отварить до готовности картофель, морковь и яйца. Затем дайте продуктам остыть и очистите их. Нарежьте ингредиенты мелкими кубиками.
- Нарежьте колбасу и соленые огурцы на кубики аналогичного размера.
- В тарелке с глубоким дном соедините все ингредиенты и заправьте майонезом по своему вкусу. В готовый салат Оливье добавьте черного перца.
Ранее мы делились рецептом салата Оливье с яблоками. Этот вариант популярного блюда понравится всем любителям необычных сочетаний.