Рецепт нежнейшей закуски из свеклы, запеченной в фольге, сыра и орехов
Думаете, что приготовить со свеклой, запеченной в фольге в духовке? Попробуйте сочный овощной деликатес с начинкой из мягкого сыра и орехов. Делимся простым пошаговым рецептом угощения.
Ингредиенты
- Свекла — 350 г
- Творожный сыр — 100 г
- Сыр фета — 100 г
- Грецкие орехи без скорлупы (или другие орехи по вкусу) — 30 г
- Соль, перец — по вкусу
- Свежая зелень (укроп, кинза или др. по вкусу) — маленький пучок
Способ приготовления
Хорошо промытую и обсушенную свеклу оберните в фольгу, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5–2 часа. Точное время зависит от особенностей духовки, а также размера и возраста корнеплода.
Готовую свеклу очистите и нарежьте тонкими, гнущимися, но не ломающимися кружочками.
В глубокой емкости соедините два вида сыра, тщательно разомните, чтобы избавиться от комочков, и перемешайте до однородности.
Измельчите орехи в ступке или ножом и вмешайте к сырам.
Распределите начинку по овощным кружочкам так, чтобы они заполнили лишь половину их поверхности. Сложите ломтики пополам, чтобы получился «кармашек» с начинкой внутри.
Мелко нашинкуйте зелень и посыпьте ей закуску. Зелень должна налипнуть на «шов» с начинкой.
Закуска с печеной свеклой готова!