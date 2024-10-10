Рецепт нежнейшей закуски из свеклы, запеченной в фольге

Думаете, что приготовить со свеклой, запеченной в фольге в духовке? Попробуйте сочный овощной деликатес с начинкой из мягкого сыра и орехов. Делимся простым пошаговым рецептом угощения.

Ингредиенты

Свекла — 350 г

Творожный сыр — 100 г

Сыр фета — 100 г

Грецкие орехи без скорлупы (или другие орехи по вкусу) — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень (укроп, кинза или др. по вкусу) — маленький пучок

Способ приготовления

Хорошо промытую и обсушенную свеклу оберните в фольгу, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5–2 часа. Точное время зависит от особенностей духовки, а также размера и возраста корнеплода.

Готовую свеклу очистите и нарежьте тонкими, гнущимися, но не ломающимися кружочками.

В глубокой емкости соедините два вида сыра, тщательно разомните, чтобы избавиться от комочков, и перемешайте до однородности.

Измельчите орехи в ступке или ножом и вмешайте к сырам.

Распределите начинку по овощным кружочкам так, чтобы они заполнили лишь половину их поверхности. Сложите ломтики пополам, чтобы получился «кармашек» с начинкой внутри.

Мелко нашинкуйте зелень и посыпьте ей закуску. Зелень должна налипнуть на «шов» с начинкой.

Закуска с печеной свеклой готова!