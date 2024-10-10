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Морковный торт: рецепт из детства

Морковный торт давно стал классикой домашней выпечки. Этот рецепт из детства — проверенный временем вариант, который отличается особой нежностью и сочностью благодаря свежей тертой моркови. Добавьте к этому классический крем на основе сметаны или сливочного сыра, и вы получите настоящий десерт, который будет по вкусу всей семье.

Морковный торт: рецепт из детства
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Морковь — 300 г
  • Мука пшеничная хлебопекарная — 250 г
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Растительное масло — 150 мл
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Корица — 1 ч. л.
  • Орехи (грецкие или миндаль) — 100 г
  • Сметана или творожный сыр для крема — 300 г
  • Сахарная пудра — 100 г

Пошаговый рецепт

Морковь натрите меленько, орехи порубите тоже очень мелко.

В отдельной емкости соедините муку, разрыхлитель и корицу. В другой посуде взбейте сахар с яйцами до пышной массы. В их смесь аккуратно влейте масло и отправьте морковь. Все как следует размешайте.

Постепенно введите сухие ингредиенты в морковную смесь, аккуратно перемешивая.

Подготовьте подходящую емкость для выпечки: слегка смажьте ее маслом, затем вылейте туда тесто. Отправьте в духовку минут на 40–50, пока не подрумянится. Рекомендуемая температура — 180 градусов.

Смешайте сметану (можно заменить на творожный сыр) с пудрой до однородной массы.

Корж разрежьте на два слоя и смажьте получившимся кремом каждый кусочек. Украсьте верх торта орехами.

Полезная информация о морковном торте: морковь — главный источник витаминов А и С, а также клетчатки, что делает этот торт не только вкусным, но и полезным.