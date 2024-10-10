Морковный торт: рецепт из детства
Морковный торт давно стал классикой домашней выпечки. Этот рецепт из детства — проверенный временем вариант, который отличается особой нежностью и сочностью благодаря свежей тертой моркови. Добавьте к этому классический крем на основе сметаны или сливочного сыра, и вы получите настоящий десерт, который будет по вкусу всей семье.
Ингредиенты
- Морковь — 300 г
- Мука пшеничная хлебопекарная — 250 г
- Яйца куриные — 3 шт.
- Сахар — 200 г
- Растительное масло — 150 мл
- Разрыхлитель — 10 г
- Корица — 1 ч. л.
- Орехи (грецкие или миндаль) — 100 г
- Сметана или творожный сыр для крема — 300 г
- Сахарная пудра — 100 г
Пошаговый рецепт
Морковь натрите меленько, орехи порубите тоже очень мелко.
В отдельной емкости соедините муку, разрыхлитель и корицу. В другой посуде взбейте сахар с яйцами до пышной массы. В их смесь аккуратно влейте масло и отправьте морковь. Все как следует размешайте.
Постепенно введите сухие ингредиенты в морковную смесь, аккуратно перемешивая.
Подготовьте подходящую емкость для выпечки: слегка смажьте ее маслом, затем вылейте туда тесто. Отправьте в духовку минут на 40–50, пока не подрумянится. Рекомендуемая температура — 180 градусов.
Смешайте сметану (можно заменить на творожный сыр) с пудрой до однородной массы.
Корж разрежьте на два слоя и смажьте получившимся кремом каждый кусочек. Украсьте верх торта орехами.
Полезная информация о морковном торте: морковь — главный источник витаминов А и С, а также клетчатки, что делает этот торт не только вкусным, но и полезным.