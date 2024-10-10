Морковный торт: рецепт из детства

Морковный торт давно стал классикой домашней выпечки. Этот рецепт из детства — проверенный временем вариант, который отличается особой нежностью и сочностью благодаря свежей тертой моркови. Добавьте к этому классический крем на основе сметаны или сливочного сыра, и вы получите настоящий десерт, который будет по вкусу всей семье.

Ингредиенты

Морковь — 300 г

Мука пшеничная хлебопекарная — 250 г

Яйца куриные — 3 шт.

Сахар — 200 г

Растительное масло — 150 мл

Разрыхлитель — 10 г

Корица — 1 ч. л.

Орехи (грецкие или миндаль) — 100 г

Сметана или творожный сыр для крема — 300 г

Сахарная пудра — 100 г

Пошаговый рецепт

Морковь натрите меленько, орехи порубите тоже очень мелко.

В отдельной емкости соедините муку, разрыхлитель и корицу. В другой посуде взбейте сахар с яйцами до пышной массы. В их смесь аккуратно влейте масло и отправьте морковь. Все как следует размешайте.

Постепенно введите сухие ингредиенты в морковную смесь, аккуратно перемешивая.

Подготовьте подходящую емкость для выпечки: слегка смажьте ее маслом, затем вылейте туда тесто. Отправьте в духовку минут на 40–50, пока не подрумянится. Рекомендуемая температура — 180 градусов.

Смешайте сметану (можно заменить на творожный сыр) с пудрой до однородной массы.

Корж разрежьте на два слоя и смажьте получившимся кремом каждый кусочек. Украсьте верх торта орехами.

Полезная информация о морковном торте: морковь — главный источник витаминов А и С, а также клетчатки, что делает этот торт не только вкусным, но и полезным.