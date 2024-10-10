Четыре лайфхака, как сэкономить в продуктовом и не навредить организму

Рост цен с одной стороны может раздражать, но с другой все же требует развития навыка экономии. О том, как не разориться в продуктовом и при этом не нанести удар по здоровью, нам рассказала Елена Рудина, маркетолог с 5-летним стажем.

Всегда идем со списком

Знакома ли вам ситуация, когда вы зашли в магазин за фруктами, а вышли с хлебом, шоколадом и дорогим сыром «по акции»? Если это ваш случай, каждый раз перед тем, как отправиться за продуктами, потратьте время на составление списка того, что вам действительно необходимо. Этот совет актуален для похода в гипермаркеты, где есть риск соблазниться еще чем-то.

Елена: «Запах свежей выпечки и прилавки с красиво разложенным мясом и рыбой существуют в больших магазинах не просто так. Ваш мозг реагирует на эти триггеры, заставляя совершать спонтанные покупки».

Четкий список может быстро отрезвить и напомнить, что вы планировали потратить определенную сумму.

Составляем меню на неделю

Подкупая продукты каждый день, вы не заботитесь о свежести блюд, а тратите лишние деньги. Многие из нас предпочитают по дороге с работы захватить полуфабрикаты или вообще заказать готовые блюда на вечер. Это удобно, но не практично. Когда вы знаете, что у вас будет на ужин сегодня, вы лишаете себя соблазна зайти за ненужными покупками в магазин у дома. Наш эксперт советует приготовить за выходные количество готовых блюд, которые могут храниться несколько дней и избавят от необходимости докупать пельмени или наггетсы.

Сезонные продукты

Конечно, всегда стоит ориентироваться на самые ходовые в вашей семье продукты, однако в каждом сезоне естьте, которые выгодно покупать в большом количестве. Например, в холодный сезон есть смысл закупить несколько килограммов моркови или капусты вместо килограмма огурцов, качество которых зимой оставляет желать лучшего. Маркетолог рекомендует изучить близкие к вам овощебазы, где сезонные овощи можно приобрести по смешным ценам. Из излишков можно приготовить соленья, так что остатки всегда пойдут в дело.

Смотрим на состав

Высокая цена не обещает такого же качества, как бы вы не доверяли бренду. Обычно собственные торговые марки супермаркетов практически не отличаются по составу, а вот ценник значительно ниже. Более того, продукты разных брендов могут производить на одном и том же предприятии. Подумайте об этом!